KIZILELMA’yı füzelerden koruyacak ASELSAN FEWS-U göreve hazır

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Türkiye’nin hava kuvveti alanında en önemli projelerinden insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya yeni sistem entegrasyonları devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp kalkanı FEWS-U, Şubat ayının sonunda KIZILELMA’ya entegre edilerek ilk uçuş testini tamamlamıştı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada FEWS-U’nun göreve hazır hale geldiği duyuruldu. ABD-İsrail ve İran arasındaki füze savaşlarının etkisini artırmasıyla birlikte ASELSAN’ın sosyal medya hesaplarından FEWS-‘uyu tanıtan İngilizce paylaşım yapıldı.

FEWS-U’nun öne çıkan teknik özellikleri arasında 360 derece kapsama alanı, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti ve hızlı tehdit tespit ile teşhis kabiliyeti bulunuyor. KIZILELMA’yı hedef alan radar sinyallerini tespit ediyor, tehdit türünü analiz ediyor ve uygun elektronik karşı tedbirleri devreye alıyor. RF karıştırma, aldatma teknikleri ve chaff/flare atımı da dahil olmak üzere optimize edilmiş karşı tedbirleri otomatik olarak devreye alıyor. Bu sistem, KIZILELMA’ya hava savunma sistemleri ve füze tehditlerine karşı gelişmiş elektronik harp koruması kazandıracak.

İnsanlı savaş uçaklarında kullanılan Elektronik Harp Koruma Sistemlerinden (EW Self-Protection Suite) farklı olarak FEWS-U’da insansız platformların ağırlık, güç tüketimi ve hacim kısıtları dikkate alınarak özgün bir mimari oluşturuldu. Modüler ve platforma gömülü bir yapı halinde tasarlandı.

FEWS-U’nun öne çıkan özellikleri

360° tehdit kapsaması : Platformu çevreleyen sensör mimarisi sayesinde tüm yönlerden gelen radar tehditlerinin tespiti

: Platformu çevreleyen sensör mimarisi sayesinde tüm yönlerden gelen radar tehditlerinin tespiti Yüksek hassasiyetli yön tayini : Radar emisyonlarının geldiği yönün yüksek doğrulukla belirlenmesi

: Radar emisyonlarının geldiği yönün yüksek doğrulukla belirlenmesi Hızlı tehdit teşhisi : Algılanan sinyallerin radar tipi ve tehdit kategorisi açısından hızlı şekilde sınıflandırılması

: Algılanan sinyallerin radar tipi ve tehdit kategorisi açısından hızlı şekilde sınıflandırılması Otomatik karşı tedbir uygulaması: Tespit edilen tehdide karşı uygun elektronik karşı tedbirlerin devreye alınması

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: