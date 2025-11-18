Knives Out 3'ün yeni fragmanı yayınlandı; Netflix'te izleyici ile buluşacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl bitmeden Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici filmlerden biri de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery olacak. İlk iki filmi büyük başarı yakalayan Knives Out serisinin üçüncü filmi, 12 Aralık'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Oldukça umutlu olduğu bu film için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Knives Out 3, Yine Etkileyici Bir Ekip Topluyor

Rian Johnson (Brick, Star Wars: The Last Jedi) tarafından yazıp yönetilen serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanıyor. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışıyor. Bu yüzden Daniel Cragi'in etrafında yepyeni bir oyuncu kadrosu kuruldu.

Dikkat çekici isimleri bir araya getiren bu oyuncu kadrosunda Josh Brolin (No Country for Old Men), Andrew Scott (Fleabag), Cailee Spaeny (Alien: Romulus), Josh O'Connor (Challengers), Jeremy Renner (Hawkeye), Mila Kunis (Friends with Benefits), Kerry Washington (Scandal), Glenn Close (Damages) ve Thomas Haden Church (Sideways) yer alıyor.

Knives Out 3, dünya prömiyerini kısa süre önce Toronto Film Festivali'nde yaptı. Toronto'dan gelen ilk yorumlar oldukça umut verici. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %95, MetaCritic'teki eleştirmen puanı ise 80. Bu da filme dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.

