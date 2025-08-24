NBA efsanesi Kobe Bryant'a odaklanan yeni bir film geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2020 yılında geçirdiği helikopter kazası sonrası trajik bir şekilde hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant, Warner Bros. çatısı altında hazırlanan yeni bir filmin merkezinde olacak. "With the 8th Pick" adını taşıyan film, Kobe Bryant'ın NBA'e ilk adımı attığı draft gecesine odaklanacak. Hikâyenin Kobe Bryant etrafında şekillenecek olsa da aslında bu Kobe'nin hayatını anlatan bir film olmayacak. Bunun yerine draft gecesi yaşananları, Kobe'yi takımlarına katmak isteyen takım yöneticilerinin perspektifinden anlatacak.

With the 8th Pick, New Jersey Nets'in Kobe'yi Takıma Katma Çabalarına Odaklanacak

With the 8th Pick, bu meşhur hikâyeyi, o dönem New Jersey Nets takımının başında olan John Nash'in gözünden anlatacak. Kobe Bryant'ın büyük bir yıldız olacağını yıllar önceden gören Nash, Kobe'yi takıma getirebilmek için büyük çaba harcamış, ancak bir Los Angels Lakers hayranı olan Kobe günün sonunda tercihini Lakers'tan yana kullanmıştı. NBA tarihini değiştiren bu karara odaklanacak film, The Social Network ile Moneyball'un bir karışımı olarak tanımlanıyor.

Alex Sohn ve Gavin Johannsen'in senaryosunu yazdığı With the 8th Pick'in yapımcıları arasında ünlü Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady de yer alıyor. Filmi kimin yöneteceği ise henüz netleşmiş değil.

