NBA efsanesi Kobe Bryant'a odaklanan yeni bir film geliyor

With the 8th Pick, New Jersey Nets'in Kobe'yi Takıma Katma Çabalarına Odaklanacak
With the 8th Pick, bu meşhur hikâyeyi, o dönem New Jersey Nets takımının başında olan John Nash'in gözünden anlatacak. Kobe Bryant'ın büyük bir yıldız olacağını yıllar önceden gören Nash, Kobe'yi takıma getirebilmek için büyük çaba harcamış, ancak bir Los Angels Lakers hayranı olan Kobe günün sonunda tercihini Lakers'tan yana kullanmıştı. NBA tarihini değiştiren bu karara odaklanacak film, The Social Network ile Moneyball'un bir karışımı olarak tanımlanıyor.
Alex Sohn ve Gavin Johannsen'in senaryosunu yazdığı With the 8th Pick'in yapımcıları arasında ünlü Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady de yer alıyor. Filmi kimin yöneteceği ise henüz netleşmiş değil.