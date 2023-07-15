Kobi Kredileriyle E-Ticaret İşine Nasıl Başlanır?

Dijital çağın kendi kurallarıyla var ettiği internet üzerinden mal ve hizmet satışı, geleneksel yöntemlere göre daha kısa sürede daha çok kişiye ulaşmayı mümkün kılıyor. Dünya pazarlarına açılarak eşit şartlarda rekabet edebilmeyi sağlayan e ticaret çözümleri, yeni başlayanlar için karmaşık görünse de, profesyonel çözüm ortakları tarafından tasarlanarak kullanıma sunulan e-ticaret siteleri, teknik bilgiye sahip olmasanız da kolayca ticaret yapabilmenizi sağlıyor.

Sayfa tasarımından güvenliğe, kargo anlaşmalarından fatura düzenlemesi, alan adı, domain seçimi gibi birçok ayrıntıyı barındıran e-ticaret sektörü, giderek daha büyük önem kazanıyor. Özel sektörde öne çıkan firmalar tarafından Kobilere özel destekler sunulduğu gibi, devlet tarafından da teşvik edici birçok yöntem hayata geçiriliyor.

Günümüzde yeni kurulan birçok firma mal ve hizmet satışlarını internet üzerinden yaparak daha hızlı sirkülasyon ve yüksek kazancı hedefliyor. Belli bir sermayeye sahip olmayan ve e-ticaret yaparak kazanç sağlamak isteyenler, KOSGEB tarafından geliştirilen bir program dahilinde e-ticaret kredisi alabiliyor. Masraf ve yatırımların karşılanması adına açılan devlet destekli krediler, faizsiz, geri ödemesiz veya esnek ödeme planları gibi farklı yöntemlerle kullandırılabiliyor.

E-ticaret yaparak kazanç sağlamak isteyenlere verilen destekte devlet, yeni istihdam alanlarının açılarak ticaretin geliştirilmesini planlıyor. Kosgeb tarafından planlanan programlara dahil olan katılımcılar,

Kuruluş,

İstihdam

Kredi faizleri gibi konular için kredi talebinde bulunabiliyor.

Başvuru konularına göre destek miktarları farklı olabildiği gibi, geri ödeme şartlarında da farklılıklar olabiliyor.

Kuruluş Kredisi

E-ticarete başlamadan önce başvuru sahibinin olası masraflarını karşılanması amacıyla verilen kuruluş desteği, KOSGEB hibe gurubunda yer alıyor. Kredi programına dahil edilen ve kuruluş desteği almaya hak kazananlar, herhangi bir geri ödeme yapmıyor. 2023 yılı destek tutarları dahilinde ‘’geleneksel girişimci’’ ve ‘’ileri girişimci’’ olarak 2 farklı gurupta toplanan başvuru sahiplerinden gerçek kişilere 5bin, sermaye şirketleri için 10 bin TL destek kredisi veriliyor.

Kuruluş desteği programında ayrıca sertifika, danışmanlık, makine-teçhizat, yazılım, personel performans gibi konularda da destek sağlanıyor. Güncel kuruluş desteği kredi tutarlarına göre sertifika için 5 bin, danışmanlık için 10 bin, yazılım, teçhizat ve makineler için teknoloji seviyesi dikkate alınmak suretiyle 100 bin ile 300 bin TL arasında destek sağlanıyor.

İstihdam Kredisi

E-ticaret yapmak üzere devletten istihdam kredisi almak üzere başvuru yapan kişilere verilen istihdam desteği, başvuru sahiplerinin istihdam edeceği kişilerin masraflarını karşılamak amacıyla veriliyor. Destek başvurusunda bulunanların yapacakları işin mahiyetine göre hibe veya geri ödemeli olarak verilen kredi hibe vasfı taşıyor ise istihdam edilen personelin sigorta pirim günlerine bağlı olarak 5 bin ile 20 bin TL arasında olabiliyor.

Geri ödemeli desteklerde ise mikro ve küçük işletmeler olarak adlandırılan girişimcilerin personel masraflarının karşılanması hedefleniyor. Bu tür desteğe hak kazanan başvuru sahiplerine verilen destek 125 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Kredinin alındığı tarihten 1 yıl sonra başlayan geri ödemeler 4 ayda bir yapılıyor.

Kredi Faiz Desteği

Finansman destek kredisi olarak adlandırılan kredi faiz desteği, daha önce bankalardan kredi çekmiş olan ve ödemede zorluklar yaşayan başvuru sahiplerini kapsıyor. Girişimcilerin avantajlı faiz oranlarıyla geri ödeme yapabilmesine olanak sağlayan faiz desteği uygulaması, acil destek, makine-teçhizat ve işletme kredisi şeklinde veriliyor. Bu kredi çeşitlerinden birine başvuruda bulunanlar 50 bin TL’ye kadar10 puanlık faiz desteği alabiliyor. Başvuru sahibinin faaliyeti öncelendirilmiş ve stratejik bir mahiyete ise, bu durumda destek 500 bin TL’ye kadar 12 puanlık bir faiz indirimini kapsayabiliyor.

E-ticarete başlamak isteyenler için asıl mesele bu aşamadan sonra başlıyor, profesyonelce hazırlanmış e-ticaret site tasarımları ve alt yapı desteği almaksızın sektöre giriş yapmak oldukça zor. Sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde faaliyet yürütmek için IdeaSoft’un anasayfasından tüm bilgilere erişerek e-ticaretin tüm aşamaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Devlet desteklerinin yanı sıra KOBİ’lere destek vermek amacıyla IdeaSoft tarafından tasarlanan KOBİ destek paketi ile de operasyonel maliyetleri azaltarak yüklerinizi bir nebze de olsa azaltabilmek mümkün. E-ticaretin tüm aşamalarını kapsayan E-Ticaret destek paketiyle sektöre sağlam bir giriş yapmak ve kalıcı başarılara kısa sürede ulaşmak mümkün olabiliyor.

IdeaSoft KOBİ E-Ticaret Destek Paketi

Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ‘’E-ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasını destek olmak ve pandemi dönemi ve sonrası olumsuz etkileri gidermek amacıyla IdeaSoft tarafından kullanıma sunulan KOBİ E-Ticaret Destek Paketi, E-Ticaret İşine başlamak isteyenlere önemli avantajlar sağlıyor. KOBİ E ticaret destek paketinde

Avantajlı kargo anlaşmaları

Anında POS ve düşük komisyon

Ücretsiz internet reklamları

Online eğitimler gibi fırsatlar sunuluyor.

Kargo Anlaşmaları

Destek paketinden yararlanan müşterilere MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, UPS veya Jetizz'i kullanarak %55 indirimle kargo gönderimi yapmanızı sağlanıyor. Özellikle yeni kurulan e-ticaret sitelerinde ürün teslimatının ne denli önemli olduğu düşünüldüğünde, bu uygulamanın getireceği avantajlar oldukça önemli görünüyor.

Anında POS ve Düşük Komisyon

Uygulamaya dahil olan IdeaSoft müşterileri 24 saat içerisinde tüm kredi kartlarından ödeme almaya başlayarak, ParamPos ile %0.99 komisyon oranında çalışabiliyor.

Ücretsiz İnternet Reklamları

E-ticarette başarılı olabilmenin yollarından biri de uygun mecralarda reklam vermek. KOBİ kuruluşlarına destek vermek amacıyla hizmete sunulan destek paketinde müşterilere 300 TL değerinde Google reklamı verme olanağı sunuluyor. Böylece daha kısa sürede daha fazla muhtemel müşteriye ulaşarak ürün ve hizmet pazarlaması yapabilmek mümkün olabiliyor.

Online Eğitimler

Özellikle E-ticarete yeni başlayanların faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmeleri için eğitim oldukça önemli. IdeaSoft tarafından müşterilere sunulan destek paketinde haftanın 3 günü ücretsiz online eğitimler de yer alıyor.

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