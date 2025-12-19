Giriş
    Kocaeli'de Rus menşei İHA düştü: Bakanlıktan açıklama geldi!

    İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'de Rus menşei Orlan-10 tipi İHA'nın tespit edildiğini açıkladı. Orlan-10, gözetleme ve keşif amacıyla kullanılıyor. İHA'nın nereden gönderildiği bilinmiyor.

    Kocaeli'de Rus menşei İHA düştü: Bakanlıktan açıklama geldi! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’ye bir hafta içerisinde ikinci kez izinsiz bir şekilde İnsansız Hava Aracı (İHA) giriş yaptı. Rus menşei Orlan-10 tipi İHA araziye düşmüş halde bulundu. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Çubuklubala Mahallesi’nde Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulundu.

    Kocaeli'de Rus menşei İHA düştü: Bakanlıktan açıklama geldi! Tam Boyutta Gör
    İHA’nın fotoğraflarına baktığımızda kuyruğunda kırmızı yıldız işaretine yer veriliyor. Uçağın Rus ordusuna ait olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    Orlan-10 İHA’lar Rus şirket Special Technology tarafından üretiliyor. Küçük boyutlara sahip bu İHA’da patlayıcı mühimmat bulunmazken gözetleme ve keşif amacıyla kullanıldığı biliniyor.

    Kocaeli'de Rus menşei İHA düştü: Bakanlıktan açıklama geldi! Tam Boyutta Gör
    Orlan-10’un kanat açıklığı 3,10 metre, uzunluğu 1,80 metre, faydalı yük kapasitesi ise 5 kg. Yaklaşık olarak 10 saat uçuş yapabilen bu İHA, 90-150 km/s sürate ulaşıyor. Yaklaşık olarak 600 kilometrelik menzile sahip.

     

    Kocaeli'de Rus menşei İHA düştü: Bakanlıktan açıklama geldi! Tam Boyutta Gör
    İHA’nın düştüğü Çubuklubaba Mahallesi, İzmit merkeze 17 kilometre uzaklıkta, İstanbul’a ise yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İlk belirlemelere göre boş araziye düştüğü belirtiliyor.

    2022 yılında Gümüşhane’de Orlan-10 İHA’nın düşmüştü. Küçük boyutları ve düşük yoğunluğu nedeniyle bu İHA’lar radarlar tarafından tespit edilemeyebiliyor. 15 Aralık 2025 tarihinde Türkiye’ye Karadeniz’den giriş yapan ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen İHA, Çankırı yakınlarında F-16’lar tarafından vurularak düşürülmüştü.

