Kocaeli'de Rus menşei İHA düştü: Bakanlıktan açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Çubuklubala Mahallesi’nde Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulundu.
Orlan-10 İHA’lar Rus şirket Special Technology tarafından üretiliyor. Küçük boyutlara sahip bu İHA’da patlayıcı mühimmat bulunmazken gözetleme ve keşif amacıyla kullanıldığı biliniyor.
2022 yılında Gümüşhane'de Orlan-10 İHA'nın düşmüştü. Küçük boyutları ve düşük yoğunluğu nedeniyle bu İHA'lar radarlar tarafından tespit edilemeyebiliyor. 15 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye Karadeniz'den giriş yapan ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen İHA, Çankırı yakınlarında F-16'lar tarafından vurularak düşürülmüştü.
