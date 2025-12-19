Kocaeli'de Rus menşei İHA düştü: Bakanlıktan açıklama geldi!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’ye bir hafta içerisinde ikinci kez izinsiz bir şekilde İnsansız Hava Aracı (İHA) giriş yaptı. Rus menşei Orlan-10 tipi İHA araziye düşmüş halde bulundu. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Çubuklubala Mahallesi’nde Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulundu.

Tam Boyutta Gör İHA’nın fotoğraflarına baktığımızda kuyruğunda kırmızı yıldız işaretine yer veriliyor. Uçağın Rus ordusuna ait olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Orlan-10 İHA’lar Rus şirket Special Technology tarafından üretiliyor. Küçük boyutlara sahip bu İHA’da patlayıcı mühimmat bulunmazken gözetleme ve keşif amacıyla kullanıldığı biliniyor.

Tam Boyutta Gör Orlan-10’un kanat açıklığı 3,10 metre, uzunluğu 1,80 metre, faydalı yük kapasitesi ise 5 kg. Yaklaşık olarak 10 saat uçuş yapabilen bu İHA, 90-150 km/s sürate ulaşıyor. Yaklaşık olarak 600 kilometrelik menzile sahip.

Tam Boyutta Gör İHA’nın düştüğü Çubuklubaba Mahallesi, İzmit merkeze 17 kilometre uzaklıkta, İstanbul’a ise yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İlk belirlemelere göre boş araziye düştüğü belirtiliyor.

2022 yılında Gümüşhane’de Orlan-10 İHA’nın düşmüştü. Küçük boyutları ve düşük yoğunluğu nedeniyle bu İHA’lar radarlar tarafından tespit edilemeyebiliyor. 15 Aralık 2025 tarihinde Türkiye’ye Karadeniz’den giriş yapan ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen İHA, Çankırı yakınlarında F-16’lar tarafından vurularak düşürülmüştü.

