Yapay zekâ kodlama araçlarında Çin şüphesi

Çin her taşın altından çıkıyor
Kodlama araçlarından birisi San Francisco merkezli Cognition AI tarafından kısa süre önce duyurulan SWE-1.5 modeli. Alanında en iyi performanslardan birisi iddiasında olan model kod üretiminde hız rekoru kırdığını belirtiyor.
Girişim hangi açık kaynak kodlarını temel aldığını belirtmese de Pekin merkezli Zhipu AI’nin GLM serisi üzerine kurulu olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Zhipu AI ise yaptığı açıklamada SWE-1.5’in kendi GLM-4.6 modelini temel aldığını düşündüklerini belirtti. Cognition AI ise bu iddialara yorum yapmaktan kaçındı.
İkincisi ise ABD merkezli şirket Cursor tarafından geliştirilen Composer. Kullanıcılar aracın oluşturduğu “mantık izlerinde” Çince ifadeler fark edince ortalık karıştı. Composer aracının da Çin menşeli bir model üzerine kurulu olabileceği yönündeki iddialarına karşılık Cursor bu konuda açıklama yapmadı.
Zhipu AI, sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) yapılan eleştirilere yanıt verirken, olayı olumsuz görmediklerini; tam tersine açık kaynak katkılarının ekosisteme kattığı değeri vurguladıklarını belirtti. Şirket, son iki ayda uluslararası ücretli kullanıcı sayısında on kat artış yaşadığını ve küresel yapay zekâ kodlama pazarında büyümeyi hedefleyen yeni abonelik planlarını devreye aldığını duyurdu.