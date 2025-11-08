Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekâ kodlama araçlarında Çin şüphesi

    Kodlama dillerini bilmeyenlerin bile kolayca sıfırdan kod yazabileceği yapay zekâ araçları bu dönemde çok popüler. Ne var ki bu kolaylık Çin tarafından sağlanıyor olabilir. 

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Son bir haftada piyasaya sürülen iki büyük ABD merkezli yapay zekâ destekli kodlama aracı, Çin modelleri üzerine inşa edildikleri şüphesiyle teknoloji dünyasında etik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. 

    Çin her taşın altından çıkıyor

    Kodlama araçlarından birisi San Francisco merkezli Cognition AI tarafından kısa süre önce duyurulan SWE-1.5 modeli. Alanında en iyi performanslardan birisi iddiasında olan model kod üretiminde hız rekoru kırdığını belirtiyor. 

    Girişim hangi açık kaynak kodlarını temel aldığını belirtmese de Pekin merkezli Zhipu AI’nin GLM serisi üzerine kurulu olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Zhipu AI ise yaptığı açıklamada SWE-1.5’in kendi GLM-4.6 modelini temel aldığını düşündüklerini belirtti. Cognition AI ise bu iddialara yorum yapmaktan kaçındı.

    İkincisi ise ABD merkezli şirket Cursor tarafından geliştirilen Composer. Kullanıcılar aracın oluşturduğu “mantık izlerinde” Çince ifadeler fark edince ortalık karıştı. Composer aracının da Çin menşeli bir model üzerine kurulu olabileceği yönündeki iddialarına karşılık Cursor bu konuda açıklama yapmadı.

    Zhipu AI, sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) yapılan eleştirilere yanıt verirken, olayı olumsuz görmediklerini; tam tersine açık kaynak katkılarının ekosisteme kattığı değeri vurguladıklarını belirtti. Şirket, son iki ayda uluslararası ücretli kullanıcı sayısında on kat artış yaşadığını ve küresel yapay zekâ kodlama pazarında büyümeyi hedefleyen yeni abonelik planlarını devreye aldığını duyurdu.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tioform discair kullanıcı yorumları eve kertenkele girmesi neye işarettir askere gitmek istemiyorum komik dini sorular benzin enjektör temizleyici nasil kullanilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum