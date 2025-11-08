Yapay zekâ kodlama araçlarında Çin şüphesi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son bir haftada piyasaya sürülen iki büyük ABD merkezli yapay zekâ destekli kodlama aracı, Çin modelleri üzerine inşa edildikleri şüphesiyle teknoloji dünyasında etik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Çin her taşın altından çıkıyor

Kodlama araçlarından birisi San Francisco merkezli Cognition AI tarafından kısa süre önce duyurulan SWE-1.5 modeli. Alanında en iyi performanslardan birisi iddiasında olan model kod üretiminde hız rekoru kırdığını belirtiyor.

Nvidia rekabetin sıcaklığını hissetmeye başladı 1 hf. önce eklendi

Girişim hangi açık kaynak kodlarını temel aldığını belirtmese de Pekin merkezli Zhipu AI’nin GLM serisi üzerine kurulu olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Zhipu AI ise yaptığı açıklamada SWE-1.5’in kendi GLM-4.6 modelini temel aldığını düşündüklerini belirtti. Cognition AI ise bu iddialara yorum yapmaktan kaçındı.

İkincisi ise ABD merkezli şirket Cursor tarafından geliştirilen Composer. Kullanıcılar aracın oluşturduğu “mantık izlerinde” Çince ifadeler fark edince ortalık karıştı. Composer aracının da Çin menşeli bir model üzerine kurulu olabileceği yönündeki iddialarına karşılık Cursor bu konuda açıklama yapmadı.

Zhipu AI, sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) yapılan eleştirilere yanıt verirken, olayı olumsuz görmediklerini; tam tersine açık kaynak katkılarının ekosisteme kattığı değeri vurguladıklarını belirtti. Şirket, son iki ayda uluslararası ücretli kullanıcı sayısında on kat artış yaşadığını ve küresel yapay zekâ kodlama pazarında büyümeyi hedefleyen yeni abonelik planlarını devreye aldığını duyurdu.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Kod bilmeden kod yazabilmenizi Çin mi sağlıyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: