Škoda bisikletler için özel zil üretti; Gürültü engelleyici kulaklıklara rağmen duyulabiliyor

Tam Boyutta Gör Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip kulaklıkların yaygınlaşması, yayaların yoldaki farkındalığını bir hayli düşürmüş durumda. Bose, Sony ya da Apple gibi markaların geliştirdiği premium ANC kulaklıklar, dış ortam seslerini büyük ölçüde bastırarırken korna sesi gibi uyarıları da ortadan kaldırmış oluyor. Bu durum özellikle yoğun trafikli şehirlerde bisikletliler için de ciddi bir güvenlik problemine dönüşmüş durumda. Otomobilleriyle tanıdığımız Škoda, buradan hareketle ilginç bir projeye imza attı. Şirketin geliştirdiği yeni nesil bisiklet zili, gürültü engelleyici kulaklıkları aşarak yayaların bisikletleri daha erken fark etmesini sağlıyor.

Bu proje başta bir otomobil üreticisi için tuhaf gelebilir. Ancak Škoda’nın kökenleri aslında bisiklet üretimine dayanıyor. Şirket, otomobil üretimine geçmeden önce 1896 yılında bisiklet üreticisi olarak kurulmuştu. Bu yüzden DuoBell adı verilen bu yeni ürün, bir bakıma markanın köklerine dönüşü olarak da değerlendiriliyor. Ancak burada amaç yeni bir ürün kategorisine girmekten çok, şehir içi ulaşım güvenliğine dikkat çeken teknolojik bir farkındalık çalışması yürütmek.

DuoBell, Doğrudan ANC Kulaklıkları Hedef Alıyor

Škoda’nın Salford Üniversitesi’nde görev yapan odyologlarla birlikte geliştirdiği DuoBell, standart bisiklet zillerinden farklı olarak doğrudan ANC kulaklıkların çalışma prensibini hedef alıyor. Bildiğiniz gibi aktif gürültü engelleme sistemleri, dış ortam seslerini küçük mikrofonlarla analiz edip bunların ters fazlı frekanslarını üreterek sesi bastırıyor. Bu teknoloji özellikle motor sesi, trafik uğultusu ya da düşük frekanslı arka plan seslerinde oldukça etkili çalışıyor. Ancak Škoda’nın araştırmaları, bu sistemlerin belirli frekans aralıklarında daha az başarılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma ekibi, Londra’daki yoğun şehir trafiğini simüle eden testler sırasında Bose, Sony ve Apple gibi markalara ait hem kulak içi hem de kulak üstü ANC kulaklıkları analiz etti. Yapılan testlerde, 750-780 Hz aralığındaki düşük frekansların bu kulaklıklar tarafından tam olarak engellenemediği tespit edildi. Bunun üzerine geliştirilen DuoBell, özellikle bu frekans bandında güçlü ses üretecek şekilde tasarlandı. Böylece zil sesi, ANC kulaklık kullanan yayalara daha uzak mesafeden ulaşabiliyor.

DuoBell, Tamamen Mekanik Bir Sistem Kullanıyor

DuoBell’in dikkat çekici taraflarından biri de tamamen mekanik bir sistem kullanması. Yani cihazda elektronik bir bileşen ya da dijital ses sistemi bulunmuyor. Tüm sistem, rezonatör yapısı ve fiziksel tasarım üzerinden çalışıyor. Mühendisler, standart bir bisiklet ziline yakın boyutları korurken aynı zamanda istenen düşük frekansı elde edebilmek için özel bir yapı geliştirdi.

Bunun yanında DuoBell’de ikinci bir rezonatör daha bulunuyor. Bu ikinci yapı ise daha yüksek frekanslı ve düzensiz aralıklarla gelen ses darbeleri üretiyor. Araştırmacılara göre ANC algoritmaları, bu ani ve düzensiz ses değişimlerini yeterince hızlı analiz edip bastıramıyor. Böylece zil sesi kulaklığı aşarak kullanıcının kulağına ulaşabiliyor.

Škoda tarafından paylaşılan verilere göre sistem, sanal gerçeklik ortamında yapılan şehir simülasyonlarında oldukça etkili sonuçlar verdi. Testlerde yayaların DuoBell’i yaklaşık 22 metre daha uzaktan duyabildiği ve bunun yaklaşık 5 saniyelik ek reaksiyon süresi sağladığı belirtiliyor. Şehir içi trafikte birkaç saniyelik fark bile ciddi kazaların önüne geçebileceği için bu sonuç oldukça önemli görülüyor.

Şirket ayrıca sistemi gerçek dünyada da test etti. Londra’da görev yapan Deliveroo kuryeleriyle yapılan denemelerde DuoBell’in yoğun trafikli bölgelerde standart zillere kıyasla daha etkili olduğu aktarıldı. Škoda, şu an için DuoBell’i ticari bir ürün olarak satışa sunmayı planlamıyor. Ancak araştırma sonuçlarının ücretsiz şekilde paylaşılacağı ve farklı iş ortaklarıyla birlikte bu sistemin Londra’daki daha fazla bisiklette kullanılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

