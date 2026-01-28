Giriş
    Köfteci Yusuf hacklendi: Müşterilerin kişisel verileri sızdı

    KVKK'dan yapılan açıklamaya göre Köfteci Yusuf siber saldırıya uğradı. 163 bin kişinin kişisel verileri sızdırıldı. Köfteci Yusuf'un web sitesine ve mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor.

    Köfteci Yusuf hacklendi: Müşterilerin kişisel verileri sızdı Tam Boyutta Gör
    Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf siber saldırıya uğradı. Yaklaşık 3 gündür web sitesi kapalı durumda olan Köfteci Yusuf’un hacklendiği ve verilerin sızdığı duyuruldu.

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) web sitesinde yayımlanan veri ihlali bildirimine göre Köfteci Yusuf, 22 Ocak 2026 tarihinde hacklendi. Siber saldırganlar, şirketin bordro yazılımı ve online yemek siparişlerinin yönetildiği Yemekpos bilgi sistemlerini barındıran yerel SQL veritabanına izinsiz giriş yaparak veritabanını şifreledi.

    163 bin kişinin kişisel verileri sızdı

    Siber saldırı sonucunda 150 bin müşteri ve 13 bin çalışan olmak üzere toplam 163 bin kişinin verisi sızdı. Müşterilerin sızdırılan verileri arasında isim, soyisim, adres, telefon ve yemek siparişi detayları yer alıyor. Çalışanların sızan verileri arasında ise kimlik, iletişim ve özlük verilerinin bulunduğu açıklandı.

    Veritabanının siber saldırganlar tarafından şifrelenmesi sonucunda Köfteci Yusuf’un web sitesi ve mobil uygulamaları devre dışı kaldı. Şirketin platformlarına erişim sağlanamıyor. Köfteci Yusuf’un sosyal medya hesaplarında henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor.

    Köfteci Yusuf'un KVKK'ya gönderdi bildirimde şu bilgiler yer alıyor:

    • İhlalin 22.01.2026 tarihinde başladığı ve 23.01.2026 tarihinde tespit edildiği,
    • İhlalin; veri sorumlusunun bordro yazılımı ve online yemek siparişlerinin yönetildiği Yemekpos bilgi sistemlerini barındıran yerel SQL veritabanının dışardan bir müdahale ile şifrelenerek erişimin engellenmesi neticesinde gerçekleştiği,
    • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun; çalışanlar ve müşteriler olduğu,
    • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşteriler için kimlik (ad soyad), iletişim (adres, cep telefonu), müşteri işlem (yemek sipariş detayı) etkilenirken çalışanların kimlik, iletişim ve özlük verilerinin etkilendiği,
    • İhlalden, veri sorumlusunun 13.000 çalışanı ve 150.000 müşterisi olmak üzere toplam 163.000 kişinin etkilendiği bilgilerine yer verilmiştir.
