Kohler, klozetiniz için yeni bir kamera tanıttı: Hedefi sağlık

Tam Boyutta Gör Kohler, banyoyu sağlık ve veri odaklı bir yaşam alanına dönüştürme vizyonuyla geliştirdiği yeni ürünü Dekoda’yı tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, klozete monte edilen sensörleri sayesinde kullanıcıların dışkı ve idrarını analiz ederek hidrasyon seviyeleri ile bağırsak sağlığı hakkında önemli bilgiler sunuyor. Ayrıca cihaz, klozette kan tespit edildiğinde kullanıcıyı gizli şekilde uyarıyor, böylece potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarının erken fark edilmesini sağlıyor.

Kohler Dekoda, sensör, manyetik şarj pedi ve duvara monte edilen uzaktan kumandadan oluşuyor. Toplanan sağlık verilerine iOS için mevcut ve yakında Android’e de gelecek olan Kohler Health uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Ancak bu veriler yalnızca, tek kullanıcı için aylık 6,99 dolar veya yıllık 70 dolar, beş kullanıcıya kadar aile planı için ise aylık 12,99 dolar veya yıllık 130 dolar ücretli Kohler Health üyeliği ile kullanılabiliyor. Bu arada Kohler Dekoda’nın fiyatı da 599 dolar.

Tam Boyutta Gör Kohler, koyu renkli klozetlerde cihazın ışık yetersizliği nedeniyle çalışmayabileceğine dikkat çekiyor. Cihazın iç kısmında ise optik spektroskopi sensörleri bulunuyor ve bu sensörler ışığın atıklarla etkileşimini analiz ederek veriyi topluyor. Kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla sensörler aşağıya doğru açılı yerleştirilmiş ve yalnızca klozet içini görüyor.

Toplanan veriler, dışkının frekansı, kıvamı ve şekli gibi parametreleri kapsıyor ve uygulamaya aktarılırken uçtan uca şifreleme kullanılıyor. Duvara monte uzaktan kumanda üzerindeki parmak izi sensörü, birden fazla kullanıcıyı ayırt etmeye olanak tanıyor. Birkaç gün boyunca toplanan veriler, kullanıcıların daha sık su içmesi gerektiği zamanları ya da beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin sindirim ve besin emilimi üzerindeki etkilerini gösteriyor.

