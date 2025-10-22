Kohler, klozetiniz için yeni bir kamera tanıttı: Hedefi sağlık

Sağlığınızı gözetleyecek
Kohler Dekoda, sensör, manyetik şarj pedi ve duvara monte edilen uzaktan kumandadan oluşuyor. Toplanan sağlık verilerine iOS için mevcut ve yakında Android’e de gelecek olan Kohler Health uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Ancak bu veriler yalnızca, tek kullanıcı için aylık 6,99 dolar veya yıllık 70 dolar, beş kullanıcıya kadar aile planı için ise aylık 12,99 dolar veya yıllık 130 dolar ücretli Kohler Health üyeliği ile kullanılabiliyor. Bu arada Kohler Dekoda’nın fiyatı da 599 dolar.
Toplanan veriler, dışkının frekansı, kıvamı ve şekli gibi parametreleri kapsıyor ve uygulamaya aktarılırken uçtan uca şifreleme kullanılıyor. Duvara monte uzaktan kumanda üzerindeki parmak izi sensörü, birden fazla kullanıcıyı ayırt etmeye olanak tanıyor. Birkaç gün boyunca toplanan veriler, kullanıcıların daha sık su içmesi gerektiği zamanları ya da beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin sindirim ve besin emilimi üzerindeki etkilerini gösteriyor.
