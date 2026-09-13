Sony ve Kojima yollarını ayırdı, Xbox’a gün doğdu

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının efsane ismi Hideo Kojima’nın konsollar için hazırladığı yeni oyunu Physint krize neden oldu. PlayStation cephesinin problemler nedeniyle projeye mesafe koyduğu haberinin ardından şimdi de Kojima ile iş birliğini sonlandırdığı haberi geldi.

Sony’de Kojima dönemi sona erdi

Kaynaklar tarafından verilen habere göre Physint projesinde yaşanan gecikmeler, verilen vaatlerin yerine getirilmemesi ve bütçenin sürekli artması Sony tarafında bardağı taşırdı. Zaten Death Stranding oyunlarının Sony tarafından beklentileri karşılamadığı dile getiriliyordu. Bu nedenle Sony ve Kojima Productions kalıcı olarak yollarını ayırdı. Kaynaklar 2015 yılında yaşanan Konami ile ayrılığın temelinde de benzer sorunlar olduğunu belirtiyor.

PlayStation'ın Kojima'nın yeni oyununu neden bıraktığı belli oldu 17 sa. önce eklendi

Bundan sonra herhangi bir Kojima Productions projesini PlayStation konsollarında görme ihtimalimiz kalmadı denebilir. Bu gelişmeler elbette Xbox tarafında avantaj oluşturabilir. Physint artık Xbox bölümü tarafından devralındı ve Xbox konsollarına özel bir oyun olacak. Bununla birlikte artan bütçe ihtiyaçları yeni Xbox CEO’su Asha Sharma tarafından nasıl karşılanacak merak konusu. Zira Sharma geldiği ilk günden bu yana maliyetleri azaltmak için çalışıyordu.

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Kojima efsane mi hayal kırıklığı mı?

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