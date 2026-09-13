Sony ve Kojima yollarını ayırdı, Xbox’a gün doğdu

Sony’de Kojima dönemi sona erdi
Kaynaklar tarafından verilen habere göre Physint projesinde yaşanan gecikmeler, verilen vaatlerin yerine getirilmemesi ve bütçenin sürekli artması Sony tarafında bardağı taşırdı. Zaten Death Stranding oyunlarının Sony tarafından beklentileri karşılamadığı dile getiriliyordu. Bu nedenle Sony ve Kojima Productions kalıcı olarak yollarını ayırdı. Kaynaklar 2015 yılında yaşanan Konami ile ayrılığın temelinde de benzer sorunlar olduğunu belirtiyor.
Bundan sonra herhangi bir Kojima Productions projesini PlayStation konsollarında görme ihtimalimiz kalmadı denebilir. Bu gelişmeler elbette Xbox tarafında avantaj oluşturabilir. Physint artık Xbox bölümü tarafından devralındı ve Xbox konsollarına özel bir oyun olacak. Bununla birlikte artan bütçe ihtiyaçları yeni Xbox CEO’su Asha Sharma tarafından nasıl karşılanacak merak konusu. Zira Sharma geldiği ilk günden bu yana maliyetleri azaltmak için çalışıyordu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: