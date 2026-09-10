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    PlayStation bıraktı, Xbox aldı: Kojima’nın Physint oyununun yayıncısı değişti

    Sony’nin Physint projesinden çekilmesinin ardından Xbox devreye girdi. Hideo Kojima’nın yeni aksiyon-casusluk oyunu Physint, artık PlayStation yerine Xbox tarafından yayımlanacak.

    Kojima’nın Physint oyunu PlayStation yerine Xbox’a çıkacak Tam Boyutta Gör

    Hideo Kojima’nın yeni aksiyon-casusluk oyunu Physint’in yayıncısı değişti. PlayStation’ın projeden çekilmesinin ardından Xbox, Kojima Productions’ın merakla beklenen oyununu yayımlamak için devreye girdi. Physint oyununun bir anlamda Metal Gear tarzında bir yapım olması bekleniyor.

    PlayStation projeden çekildi

    Physint için yaşanan değişiklik, Kojima, Xbox ve PlayStation’dan peş peşe gelen açıklamalarla ortaya çıktı. PlayStation, X üzerinden yaptığı paylaşımda Kojima Productions ile Physint projesindeki iş birliğini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

    Sony’nin oyun bölümü, kararın dikkatli bir değerlendirmenin ardından alındığını belirtirken Kojima Productions ile gelecekte yakın iş birliğini sürdürmeyi umduğunu ifade etti.

    Bu açıklamadan yalnızca bir dakika sonra Xbox CEO’su Asha Sharma, Physint’in yayıncılığını Xbox’ın üstleneceğini açıkladı. Bilindiği üzere Kojima Productions Xbox için ayrıca OD adlı bir korku oyunu da geliştiriyor. Kojima da kısa süre sonra yaptığı açıklamayla sürecin ayrıntılarını doğruladı. Ünlü geliştirici, Sony’nin kararının kendisi için de beklenmedik olduğunu söyledi.

    Sony, Physint’i neden bıraktı?

    Kojima’nın açıklamasına göre PlayStation Studios, haziran ayının ortasında Kojima Productions’a Physint projesini iptal edeceğini bildirdi. Kojima, oyunun hem kendisi hem de stüdyo açısından önemli bir proje olduğunu belirterek çalışmayı sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

    Bunun ardından Kojima Productions, projeyi hayatta tutabilmek için yaklaşık üç ay boyunca yeni bir yayıncı aradı. Arayışın sonunda Xbox ile anlaşmaya varıldı.

    Ancak Sony’nin Physint’ten neden vazgeçtiği henüz bilinmiyor. Şirket kararın arkasındaki gerekçeyi açıklamadı. Üstelik Physint oyunu Kojime ve bizzat PlayStation Studios Başkanı Hermen Hulst tarafından duyurulmuştu.

    Öte yandan Physint’in tanıtım videosunun sonunda görüntülerin Columbia Pictures’a uzanması dikkat çekmişti. Bu detay, Physint’in yalnızca bir oyun olarak kalmayabileceği ve gelecekte film ya da farklı medya projelerine genişleyebilecek bir fikri mülkiyet olarak konumlandırılabileceği yorumlarına yol açmıştı.

    Üstelik Xbox ile yapılan anlaşmanın da sadece oyunu kapsamadığı görülüyor. Zira Xbox Wire’da yapılan açıklamaya göre Xbox ve Kojima Productions, film ve televizyon alanlarında da birlikte çalışacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2254521/xbox-publishes-hideo-kojima-physint-after-sony-withdrawal/ https://news.xbox.com/en-us/2026/09/09/xbox-and-kojima-productions-expand-partnership-to-publish-physint/
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