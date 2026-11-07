Yerli komedi filmi 2 Aile Arasında'nın yeni fragmanı yayınlandı

Yapay Zeka Özeti:
- Sevilen yerli komedi filmi Aile Arasında'nın devamı olan "2 Aile Arasında" filminden yeni fragman paylaşıldı. Gülse Birsel imzalı filmin yönetmenliğini yine Ozan Açıktan üstleniyor. 2017'deki ilk filmiyle 5.2 milyon seyirciye ulaşarak büyük başarı yakalayan projenin başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın yer alıyor. Kadroda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut ve Fatih Artman gibi isimler eşlik ediyor. Merakla beklenen yapım, 4 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
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2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta Vizyona Girecek
Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi komedi dizilerinden tanıdığımız Gülse Birsel'in imzasını taşıyan Aile Arasında, 2017 yılında çıktığında sinemalarda 5.2 milyon seyirciye ulaşarak beklentilerin bile üzerinde bir performans sergilemişti. Bu yüzden şimdi devam filminden de beklentiler yüksek. En azından gişe potansiyeli açısından.
İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında'nın başrollerinde yine Demet Evgar ve Engin Günaydın var. Oyuncu kadrosunda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: