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    Yerli komedi filmi 2 Aile Arasında'nın yeni fragmanı yayınlandı

    2017 yapımı yerli komedi fimi Aile Arasında'nın devamı niteliğindeki 2 Aile Arasında'nın yeni fragmanı yayınlandı. Orijinal ekibi yeniden toplayan projenin başında yine Gülse Birsel var.

    Gülse Birsel imzalı komedi filmi 2 Aile Arasında'nın ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl bitmeden vizyona girecek en iddialı yerli filmlerden biri de 2 Aile Arasında olacak. 2017 yılında çıkan ve oldukça başarılı olan Aile Arasında'nın devamı niteliğindeki komedi filmi, 4 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren BKM, dün yeni bir fragman daha paylaştı.

    2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta Vizyona Girecek

    Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi komedi dizilerinden tanıdığımız Gülse Birsel'in imzasını taşıyan Aile Arasında, 2017 yılında çıktığında sinemalarda 5.2 milyon seyirciye ulaşarak beklentilerin bile üzerinde bir performans sergilemişti. Bu yüzden şimdi devam filminden de beklentiler yüksek. En azından gişe potansiyeli açısından.

    İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında'nın başrollerinde yine Demet Evgar ve Engin Günaydın var. Oyuncu kadrosunda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt gibi isimler eşlik ediyor.

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