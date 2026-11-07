Yerli komedi filmi 2 Aile Arasında'nın yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sevilen yerli komedi filmi Aile Arasında'nın devamı olan "2 Aile Arasında" filminden yeni fragman paylaşıldı. Gülse Birsel imzalı filmin yönetmenliğini yine Ozan Açıktan üstleniyor. 2017'deki ilk filmiyle 5.2 milyon seyirciye ulaşarak büyük başarı yakalayan projenin başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın yer alıyor. Kadroda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut ve Fatih Artman gibi isimler eşlik ediyor. Merakla beklenen yapım, 4 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bu yıl bitmeden vizyona girecek en iddialı yerli filmlerden biri de 2 Aile Arasında olacak. 2017 yılında çıkan ve oldukça başarılı olan Aile Arasında'nın devamı niteliğindeki komedi filmi, 4 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren BKM, dün yeni bir fragman daha paylaştı.

2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta Vizyona Girecek

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi komedi dizilerinden tanıdığımız Gülse Birsel'in imzasını taşıyan Aile Arasında, 2017 yılında çıktığında sinemalarda 5.2 milyon seyirciye ulaşarak beklentilerin bile üzerinde bir performans sergilemişti. Bu yüzden şimdi devam filminden de beklentiler yüksek. En azından gişe potansiyeli açısından.

Bir Başkadır 2. sezon yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı 4 sa. önce eklendi

İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında'nın başrollerinde yine Demet Evgar ve Engin Günaydın var. Oyuncu kadrosunda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt gibi isimler eşlik ediyor.

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Komedi filmi 2 Aile Arasında'nın yeni fragmanı yayınlandı

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