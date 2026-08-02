Game Boy Advance günlerini geri getiren KONKR Pocket Advance duyuruldu

KONKR Pocket Advance neler sunuyor?
KONKR Pocket Advance retro konsol 3.5 inçlik 960x640 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip. 151.3 mm x 82.4 mm x 22 mm ölçülerinde ve 224 gram ağırlığında. Üst kısımda büyük ve küçük tetik tuşları geniş bir kontrol imkânı sağlıyor.
Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları sunan cihazda microSD kart yuvası yer alırken USB 2.0 Tip-C portu ile şarj oluyor. Firmanın geliştirdiği özel bir ara yüz üzerinde çalışan konsolun AYAHome adında bir masa üstü başlatıcısı da bulunuyor. Retro oyunları yüksek kalitede oynatma sözü veren KONKR Pocket Advance için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii