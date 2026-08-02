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    Game Boy Advance günlerini geri getiren KONKR Pocket Advance duyuruldu

    KONKR Pocket Advance adındaki yeni retro oyun konsolu oyuncuları Nintendo Game Boy Advance günlerine geri döndürürken yüksek performanstan da ödün vermiyor.     

    KONKR Pocket Advance Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır üst seviye taşınabilir oyun konsolu alanında kendisini ispat eden AYANEO firması yavaş yavaş retro konsol alanında da Premium bir sınıf inşa etmeyi amaçlıyor. Firmanın kurduğu KONKR iştiraki yeni konsolunu duyurdu.

    KONKR Pocket Advance neler sunuyor?

    KONKR Pocket Advance retro konsol 3.5 inçlik 960x640 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip. 151.3 mm x 82.4 mm x 22 mm ölçülerinde ve 224 gram ağırlığında. Üst kısımda büyük ve küçük tetik tuşları geniş bir kontrol imkânı sağlıyor.

    Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları sunan cihazda microSD kart yuvası yer alırken USB 2.0 Tip-C portu ile şarj oluyor. Firmanın geliştirdiği özel bir ara yüz üzerinde çalışan konsolun AYAHome adında bir masa üstü başlatıcısı da bulunuyor. Retro oyunları yüksek kalitede oynatma sözü veren KONKR Pocket Advance için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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