Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist konseptten gerçeğe dönüştü

Tam Boyutta Gör Lenovo, daha önce konsept olarak sergilediği otomatik dönebilen ekranlı dizüstü bilgisayar fikrini ticarileştiriyor. CES 2026 kapsamında tanıtılan ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, motorlu menteşe yapısı ve yapay zeka destekli takip özellikleriyle markanın bugüne kadar sunduğu en sıra dışı iş odaklı dizüstü bilgisayarlardan biri olacak.

Ekranı sizi takip ediyor

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, 14 inçlik ince ve hafif bir gövdeye entegre edilmiş motorlu döner menteşesi sayesinde ekranını otomatik olarak kullanıcıya doğru çevirebiliyor. Ekran manuel olarak da ayarlanabiliyor ancak asıl fark yaratan nokta, dizüstü bilgisayarın kafa ve yüz takibi yapabilmesi. Sistem, yerleşik kamera ve yapay zeka desteğiyle kullanıcının konumunu algılayarak ekran açısını otomatik biçimde ayarlıyor.

Bu sayede özellikle sunum sırasında veya video konferanslarda, kullanıcı hareket etse bile görüntü kadraj içinde kalıyor. Lenovo’nun aktardığına göre cihaz, belirli bir alan içinde kullanıcının hareketlerini takip edebiliyor ve hatta müzik eşliğinde ekranını döndürerek “dans edebiliyor”...

Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise fiziksel teması farklı bir noktaya taşıması. Kapağı açmak için ekrana ya da klavyeye uzanmak gerekmiyor. Zira kapalı kapağa birkaç kez vurmak, dizüstü bilgisayarın kendiliğinden açılması için yeterli oluyor. Sistem kapatıldığında ise ekran, motorlu mekanizma sayesinde otomatik olarak kapanıyor.

Donanım tarafı da iddialı

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, iddialı bir donanım sunuyor. Dizüstü bilgisayar, 2880 x 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve dokunmatik destekli OLED ekran ile geliyor. Kalem desteği de sunulan panel, hem üretkenlik hem de sunum odaklı kullanım senaryolarına hitap ediyor.

Donanım tarafında Lenovo, Intel’in yeni Panther Lake mimarisine sahip Core Ultra Series 3 işlemcilerini tercih ediyor. Cihaz, 32 GB’a kadar RAM, 2 TB’a kadar depolama alanı ve 75 Whr kapasiteli batarya seçenekleriyle konfigüre edilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki adet Thunderbolt 4 destekli USB-C, iki adet USB-A 3.2 Gen 2, tam boy HDMI portu ve Wi-Fi 7 desteği bulunuyor. Tüm bu bileşenler, yaklaşık 1,4 kilogram ağırlığındaki bir kasaya sığdırılmış durumda.

Çıkış tarihi ve fiyat

Cihaz, Microsoft Copilot+ özelliklerini desteklerken, Lenovo’nun kendi geliştirdiği emoji benzeri görsel bir AI asistan da sistemde yer alıyor. Bu dijital asistan, kullanıcıyla konuşabiliyor, soruları yanıtlayabiliyor ve tepkilere yüz ifadeleriyle karşılık verebiliyor. Ayrıca cihaz, canlı dil çevirisi özelliğiyle iki kişi arasındaki konuşmalarda ekranı konuşmacılara doğru çevirerek etkileşimi artırmayı hedefliyor

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist’in Haziran ayında satışa sunulması planlanıyor. Modelin başlangıç fiyatı 1.649 dolar olarak açıklanmış durumda.

