Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony PlayStation yeni bir döneme giriyor, donanım değil platform öne çıkıyor

    Sony PlayStation yöneticileri kapalı bir ekosistem olmaktan ziyade diğer konsollarda da oynanabilecek oyunlar için düğmeye bastı. Bu hamle konsol savaşlarının sonunu getirebilir.  

    PS 6 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta açıklanan Sony mali tablolarında konsol ve oyun satışları dikkat çekmişti. Ne var ki ardından gelen yatırımcı toplantısında konsol savaşlarını belki de sona erdirecek yeni bir hamlenin ipuçları gözden kaçtı. 

    Sony PlayStation’da taşlar yerinden oynuyor

    Sony başkan yardımcısı Hayakawa tarafından bir soruya verilen yanıtta; Sony’nin artık bir donanım üreticisi olmaktan ziyade etkileşim ve topluluk odaklı bir platform işletmecisi olma yolunda ilerlediğini dile getirdi. 

    Bu açıklamalar gelecek dönemde firmanın oyunlarını sadece PC değil Xbox ve Nintendo platformlarına da getirerek PlayStation kullanıcılarını arttırmak istediğine dair iddiaları da destekliyor. Bazı kaynaklar bu hamlenin sadece HellDivers 2 ile sınırlı kalacağını iddia etse de son açıklamalar ile artık bu konu netleşti. Bunun sonucunda sonraki nesil konsol projelerine nasıl bir yaklaşım getirilecek merak konusu. 

    Diğer taraftan Sony’nin açılım hamlesi ile birlikte kapalı ekosistem yürüten tek firma Nintendo haline gelecek. Bu, yakın dönemde konsol savaşları olarak adlandırılan rekabetin de sona ermesi anlamına geliyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Turp salata7 5 dakika önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metrobüsle fatih'e nasıl gidilir bacağın kalp gibi atması neden olur erkeklerde abazalık nedir akbank eğitim kampanyası 9 taksit şirketten şahsa araç satışı fatura

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum