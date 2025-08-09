Sony PlayStation yeni bir döneme giriyor, donanım değil platform öne çıkıyor

Sony PlayStation’da taşlar yerinden oynuyor
Sony başkan yardımcısı Hayakawa tarafından bir soruya verilen yanıtta; Sony’nin artık bir donanım üreticisi olmaktan ziyade etkileşim ve topluluk odaklı bir platform işletmecisi olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.
Bu açıklamalar gelecek dönemde firmanın oyunlarını sadece PC değil Xbox ve Nintendo platformlarına da getirerek PlayStation kullanıcılarını arttırmak istediğine dair iddiaları da destekliyor. Bazı kaynaklar bu hamlenin sadece HellDivers 2 ile sınırlı kalacağını iddia etse de son açıklamalar ile artık bu konu netleşti. Bunun sonucunda sonraki nesil konsol projelerine nasıl bir yaklaşım getirilecek merak konusu.
Diğer taraftan Sony’nin açılım hamlesi ile birlikte kapalı ekosistem yürüten tek firma Nintendo haline gelecek. Bu, yakın dönemde konsol savaşları olarak adlandırılan rekabetin de sona ermesi anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür