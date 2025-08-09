Sony PlayStation yeni bir döneme giriyor, donanım değil platform öne çıkıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta açıklanan Sony mali tablolarında konsol ve oyun satışları dikkat çekmişti. Ne var ki ardından gelen yatırımcı toplantısında konsol savaşlarını belki de sona erdirecek yeni bir hamlenin ipuçları gözden kaçtı.

Sony PlayStation’da taşlar yerinden oynuyor

Sony başkan yardımcısı Hayakawa tarafından bir soruya verilen yanıtta; Sony’nin artık bir donanım üreticisi olmaktan ziyade etkileşim ve topluluk odaklı bir platform işletmecisi olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Bu açıklamalar gelecek dönemde firmanın oyunlarını sadece PC değil Xbox ve Nintendo platformlarına da getirerek PlayStation kullanıcılarını arttırmak istediğine dair iddiaları da destekliyor. Bazı kaynaklar bu hamlenin sadece HellDivers 2 ile sınırlı kalacağını iddia etse de son açıklamalar ile artık bu konu netleşti. Bunun sonucunda sonraki nesil konsol projelerine nasıl bir yaklaşım getirilecek merak konusu.

Diğer taraftan Sony’nin açılım hamlesi ile birlikte kapalı ekosistem yürüten tek firma Nintendo haline gelecek. Bu, yakın dönemde konsol savaşları olarak adlandırılan rekabetin de sona ermesi anlamına geliyor.

