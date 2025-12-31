PlayStation 6 ve Xbox Next bekleyenlere kötü haber: Erteleme gündemde

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınasının kontrolden çıkması sonucunda beklentinin aksine grafik yongaları değil RAM üretimi olumsuz etkilendi. DRAM üreticilerinin HBM bellek bantlarına ağırlık vermesi ve RAM taleplerini karşılanamaması konsol sektörünü de vurdu.

PlayStation 6 ve Xbox Next gecikecek

Mevcut döngülerini tamamlamak üzere olan PlayStation ve Xbox konsollarının yeni nesilleri için önümüzde çok fazla bir zaman kalmamıştı. Ne var ki RAM üretiminde yaşanan büyük kriz üreticilerin yeniden plan yapmasına neden oluyor.

Ürünlerin fiyatını arttırarak tüketicileri tedirgin etmek yerine üreticiler RAM krizinin rahatlayacağını düşündüğü dönemlere ürün lansmanlarını ertelemeye başladı. Çok geniş bir üretim hacmi ile piyasaya çıkması gereken yeni nesil konsollar da aynı yolu izleyecek.

Sektörden gelen bilgilere göre Sony ve Microsoft fırlayan RAM fiyatları nedeniyle çözüm arayışında. Gelecek yıl prototiplerin nihai aşamaya gelmesi ve donanım uyumunun sağlanması beklenirken tahminlerin ötesinde yükselen RAM fiyatları maliyetleri de etkilemeye başladı. Zaten mevcut nesilden bir miktar daha yüksek olması beklenen fiyatlar, RAM maliyetleri de eklenince işin içinden çıkılamaz hale geliyor.

Üreticiler son çare olarak PlayStation 6 ve Xbox Next konsollarının çıkışını 2028 sonrasına sarkıtmayı düşünüyor. Bu 2 yıllık süreç içerisinde RAM üretiminin artması ve fiyatların normal düzeylere inmesi bekleniyor. Böylece piyasaya çıkış döneminde hayal kırıklığı yaşanmasının da önüne geçilecek.

