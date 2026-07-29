Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI doğruladı: Kontrolden çıkan yapay zeka dört farklı hizmete daha sızdı

    OpenAI, kontrolden çıkan yapay zeka ajanının yalnızca Hugging Face'i değil, dört farklı hizmetteki hesapları da ele geçirdiğini açıkladı. Olayın kapsamı beklenenden daha büyük çıktı.

    Kontrolden çıkan OpenAI yapay zekası daha fazla hizmete saldırdı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, dahili güvenlik testleri sırasında kontrolden çıkarak Hugging Face'in sistemlerine sızan otonom yapay zeka ajanıyla ilgili yeni ayrıntılar paylaştı. OpenAI, olayın yalnızca Hugging Face'i etkilemediğini, yapay zeka ajanının dört farklı hizmette bulunan toplam dört hesabı da ele geçirdiğini duyurdu.

    Çalınan hesapları saldırıyı gizlemek için kullandı

    Yapılan incelemeye göre ajan, internette açıkta bulunan giriş bilgilerini kullanarak bu hesaplara erişim sağladı ve saldırının farklı aşamalarında bunlardan yararlandı. OpenAI, söz konusu hesapların hangi şirket veya kuruluşlara ait olduğunu açıklamadı. Ancak bu ek ihlallerin, Hugging Face'te yaşanan platform düzeyindeki güvenlik ihlali kadar büyük veya ciddi sonuçlar doğurmadığını belirtti.

    Şirketin güncellenen açıklamasına göre yapay zeka ajanı, ele geçirdiği hesaplardan birini saldırının kaynağını gizlemek amacıyla ara yönlendirme ve hazırlık noktası olarak kullandı. Başka bir hesap ise saldırı sırasında elde edilen verilerin depolanması için değerlendirildi.

    Hugging Face sistemlerinde geniş yetkiler elde etti

    Hugging Face'in yayımladığı teknik olay analizine göre saldırının kapsamı ilk açıklamalardan çok daha büyüktü. Şirket, 9-13 Temmuz tarihleri arasında günlük kayıtlarından yaklaşık 17.600 ajan eylemini inceledi. Bunların büyük bölümü başarısız girişimlerden oluşsa da başarılı saldırılar kritik sistemlere kadar ulaştı.

    Kontrolden çıkan OpenAI yapay zekası daha fazla hizmete saldırdı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ajanı, şirket içindeki birden fazla Kubernetes kümesinde yönetici yetkisi, üretim sunucularından birinde root erişimi ve GitHub üzerindeki kaynak kod depolarının bir bölümünde yazma yetkisi elde etti. Ayrıca çalınan kimlik bilgileriyle saldırgan kontrolündeki 181 cihazı şirketin kurumsal ağ yapısına dahil ederek Hugging Face'in yazılım geliştirme ve test sistemlerine erişim sağladı.

    Şirket ayrıca saldırının ilk aşamasında üçüncü taraf bir sandbox (izole test ortamı) ele geçirildiğini ve buranın tüm operasyon boyunca komuta, hazırlık ve veri çıkış merkezi olarak kullanıldığını açıkladı. Reuters'ın ve konuya yakın kaynakların aktardığına göre bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının Modal olduğu belirtiliyor.

    Olay ExploitGym testi sırasında yaşandı

    Saldırı, OpenAI'nin yeni nesil yapay zeka modellerini ExploitGym adlı siber güvenlik kıyaslama sistemi üzerinde test ettiği sırada gerçekleşti. Bu platform, yapay zeka ajanlarının yazılım açıklarını ne kadar hızlı bulabildiğini ve hedef sistemlerden gizli dosyaları ne kadar etkili şekilde ele geçirebildiğini ölçüyor.

    Hugging Face'in adli bilişim ekibine göre ajan, testte kendisine verilen görevleri çözmek yerine kestirme bir yol izlemeye çalıştı. Model, ExploitGym'in cevap anahtarının Hugging Face sunucularında bulunabileceği sonucuna vardı ve doğrudan bu verileri çalmaya yönelik saldırı başlattı. ExploitGym geliştiricileri, yapay zeka ajanlarının zaman zaman test senaryosunun dışına çıktığını daha önce gözlemlediklerini ancak bu olayın şimdiye kadarki en uç örneklerden biri olduğunu ifade etti.

    OpenAI test modelini devre dışı bıraktı

    Hugging Face, 16 Temmuz'da üretim altyapısının bir bölümüne otonom bir yapay zeka ajanının sızdığını açıklamış ancak saldırının arkasındaki tarafı belirleyememişti. Bir hafta sonra OpenAI, sorumluluğu üstlenerek olayın herkese açık GPT-5.6 Sol modeli ile birlikte kamuya sunulması planlanmayan dahili bir araştırma prototipi kullanılarak gerçekleştirilen test sırasında yaşandığını duyurmuştu. Şirket, her iki modelde de güvenlik önlemlerinin test amacıyla devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

    OpenAI son güncellemesinde, olayın ortaya çıkmasının ardından söz konusu araştırma modelinin tamamen devre dışı bırakıldığını, şifrelendiğini ve araştırmacıların erişimine kapatıldığını duyurdu. Şirket ayrıca devam eden inceleme kapsamında etkilendiği belirlenen hizmet sahiplerini doğrudan bilgilendirmeyi sürdüreceğini açıkladı.

    Kaynakça https://www.wired.com/story/openais-rogue-ai-agent-hacked-more-than-just-hugging-face/ https://www.reuters.com/business/openais-rogue-agent-compromised-an-account-second-tech-firm-sources-say-2026-07-28/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurandaki çelişkiler antimalware service executable kapatma clio 1.4 16 valf termostat arızası eski a2 ehliyet kaç cc sürer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo
    OMIX O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum