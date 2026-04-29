    Konut ve arsa satışlarında "ödeme sistemi" düzenlemesi yayımlandı

    Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar işe taşınmaz ticaretinde ödeme sistemi zorunluluğu duyuruldu. Taşınmaz ödeme sisteminin özellikleri neler olacak? Zorunluluk ne zaman başlayacak?

    Otomobil satışlarında olduğu gibi konut, işyeri, arsa vb. taşınmaz ticaretine güvenli ödeme sistemi geliyor. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile gayrimenkul ticaretindeki güvenli ödeme sisteminin kuralları belirlendi. Yeni düzenleme, taşınmaz satışlarında ödeme süreçlerini daha güvenli ve daha kontrollü hale getirmeyi hedefliyor.

    1 Temmuz'dan itibaren zorunlu

    Resmi Gazete’de yayımlanan hususlara göre taşınmaz ticaretine yönelik yeni bir ödeme sistemi hazırlanacak. Bu ödeme sisteminin nasıl kurulacağı, nasıl çalışacağı ve hangi satışların sistem dışında kalacağı gibi detaylar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görüşü alınarak hayata geçirilecek. Sistemin 1 Temmuz’dan itibaren zorunlu hale gelmesi planlanıyor fakat Ticaret Bakanlığı bu süreyi 3 ay erteleyebilecek.

    Para ortak havuzda bekletilecek

    Taşınmaz satışında elden ödeme, nakit, EFT, havale gibi sistemler yerine yeni ödeme sisteminin kullanılması zorunlu olacak. Yeni sistemin amacı, satış işlemlerinde dolandırıcılık riskini azaltmak ve satış bedeli ile tapu devrinin aynı anda gerçekleşmesini sağlamak olacak. Ödeme bir havuzda tutulacak, tapu devri gerçekleştiği anda satıcının hesabına geçecek. “Para gitti ama tapu gelmedi” veya “tapu devredildi ama para gelmedi” gibi riskler azalacak.

    Güvenli ödeme sistemi, parçalı ödemelerde de zorunlu olacak. Kredi veya tasarruf finansman şirketlerinin kullanılması durumunda kredi tutarının dışında kalan kısım için yeni sistem kullanılacak. Örneğin bir alıcı 4 milyon TL’lik ev için 3 milyon TL kredi kullanıp, kalan 1 milyon TL’yi ödeme sistemi üzerinden yapmak zorunda olacak.

    Taşınmaz satışı için geliştirilecek güvenli ödeme sisteminin hizmet ücreti açıklanmadı. Bu ücretin işlem sırasında kesileceği ve atıcıya aktarılacak satış bedelinden düşürülerek alınacağı duyuruldu.

    Yeni sistemin avantajları neler?

    • Konut bedelinin farklı gösterilmesinden kaynaklı vergi kaybı engellenecek
    • Alıcının parayı gönderip tapuyu alamaması önlenecek
    • Satıcının tapuyu devredip parayı alamaması önlenecek
    • Elden nakit ödeme nedeniyle yaşanan kayıt dışı işlemler devre dışı kalacak
    • Sahte dekont / sahte EFT gibi dolandırıcılık girişimleri engellenecek.
