Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Reuters: Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için görüşmeler başladı

    Reuters'ın haberine göre İstanbul'daki iki köprü ve KGM'ye bağlı otoyolların özelleştirilmesi için Portekizli Brisa şirketi ile görüşme yapıldı. İhalenin bu yıl yapılması bekleniyor.

    Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için görüşmeler başladı Tam Boyutta Gör
    Devlet sorumluluğundaki köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Reuters’ın haberine göre hükümet yetkilileri, potansiyel yatırımcılarla görüşmek üzere Portekiz’e gitti.

    İhale şartnamelerinin yakın zamanda belirlenmesi bekleniyor. Şartnameler belirlenmeden önce yatırımcıların ilgisini ölçmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve özelleştirme sürücüne danışmanlık hizmeti veren Ernst&Young şirketi yetkilileri ön görüşmeler gerçekleştirdi. Portekiz’in en büyük otoyol işletmecisi Brisa ile bir araya gelindi ve planlanan ihale süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyolların satılmayacağını yalnızca işletme hakkının devredileceğini açıkladı. Bu hamleyle özelleştirme yoluyla gelir elde edilecek ve bakım maliyetlerinin bütçe üzerindeki etkisi düşecek.

    İstanbul’daki iki köprünün özelleştirilmesi için hükümet daha önce de girişimde bulunmuştu. 2013’teki ihaleye en yüksek 5,7 milyar dolar teklifi gelmiş ve bu teklif düşük bulunduğu için iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük 7 milyar dolarlık teklif beklediğini ifade etmişti.

    Hangi köprü ve otoyollar özelleştirilecek?

    • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
    • KGM'ye Sorumluluğundaki Devlet Otoyolları

    İstanbul’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelleştirilecek. Böylelikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin ardından İstanbul’da araçla karşıya geçiş özel şirketlere devrolacak. Devlete bağlı iki köprüden günlük yaklaşık 430 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise günlük ortalama 140 bin araç geçişi oluyor.

    Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı devlet otoyollarının da özelleştirilmesi planlanıyor. Bu özelleştirmenin İstanbul özelinde mi yoksa Türkiye genelinde mi olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi yok. KGM’ye bağlı 2.300 km uzunluğunda otoyol bulunuyor. Portekiz’de Brisa şirketi ise yaklaşık 1.500 km uzunluğunda 14 otoyolu işletiyor. Diğer Portekizli şirketlerle görüşülüp görüşülmediği hakkında bilgi mevcut değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg çamaşır makinesi alınır mi amazon prime troy kart kabul etmiyor votka ne ile içilir silkroad karakterler opel corsa arka kapı kilitlenmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15
    Asus Tuf Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum