Reuters: Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için görüşmeler başladı

Tam Boyutta Gör Devlet sorumluluğundaki köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Reuters’ın haberine göre hükümet yetkilileri, potansiyel yatırımcılarla görüşmek üzere Portekiz’e gitti.

İhale şartnamelerinin yakın zamanda belirlenmesi bekleniyor. Şartnameler belirlenmeden önce yatırımcıların ilgisini ölçmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve özelleştirme sürücüne danışmanlık hizmeti veren Ernst&Young şirketi yetkilileri ön görüşmeler gerçekleştirdi. Portekiz’in en büyük otoyol işletmecisi Brisa ile bir araya gelindi ve planlanan ihale süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyolların satılmayacağını yalnızca işletme hakkının devredileceğini açıkladı. Bu hamleyle özelleştirme yoluyla gelir elde edilecek ve bakım maliyetlerinin bütçe üzerindeki etkisi düşecek.

İstanbul’daki iki köprünün özelleştirilmesi için hükümet daha önce de girişimde bulunmuştu. 2013’teki ihaleye en yüksek 5,7 milyar dolar teklifi gelmiş ve bu teklif düşük bulunduğu için iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük 7 milyar dolarlık teklif beklediğini ifade etmişti.

Hangi köprü ve otoyollar özelleştirilecek?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

KGM'ye Sorumluluğundaki Devlet Otoyolları

İstanbul’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelleştirilecek. Böylelikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin ardından İstanbul’da araçla karşıya geçiş özel şirketlere devrolacak. Devlete bağlı iki köprüden günlük yaklaşık 430 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise günlük ortalama 140 bin araç geçişi oluyor.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı devlet otoyollarının da özelleştirilmesi planlanıyor. Bu özelleştirmenin İstanbul özelinde mi yoksa Türkiye genelinde mi olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi yok. KGM’ye bağlı 2.300 km uzunluğunda otoyol bulunuyor. Portekiz’de Brisa şirketi ise yaklaşık 1.500 km uzunluğunda 14 otoyolu işletiyor. Diğer Portekizli şirketlerle görüşülüp görüşülmediği hakkında bilgi mevcut değil.

