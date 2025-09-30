Güney Kore'de dünyanın en büyük hidrojen yakıt hücreli enerji santralinin temeli atıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Güney Kore, dünyanın en büyük hidrojen yakıt hücreli enerji santralinin temelini attı. Tesis faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 270 bin haneye yetecek elektrik üretecek.

108 MW gücünde olacak

Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Gyeongju’daki Gangdong Hidrojen Yakıt Hücreli Enerji Santrali, 108 MW kapasiteye sahip olacak ve 2028 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

Santral devreye alındığında, 250 bin haneye elektrik ve 44 bin eve ısınma sağlayabilen 79 MW’lık Shin Incheon Vision Dream tesisini geride bırakacak. Gangdong’daki yeni santral tek başına 270 bin haneye elektrik sunabilecek. Bu da hem ülkenin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlayacak hem de şehri stratejik bir enerji ve sanayi merkezi haline getirecek.

Tam Boyutta Gör Tesis, uzun vadede şebekeye baz yük elektrik sağlayacak. Ancak başlangıçta en yaygın üretim yöntemi olan gri hidrojen kullanılacak. Doğal gazdan elde edilecek hidrojen, yüksek verimli yakıt hücreleriyle elektriğe dönüştürülecek. Yetkililer, yeşil hidrojenin uzun vadeli hedef olduğunu, bu projenin ise köprü niteliğinde bir teknoloji olarak şebekeyi istikrara kavuşturacağını ve fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecini hızlandıracağını ifade ediyor.

Mart 2028’de faaliyete geçmesi beklenen santral, yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağlayacak ve 52 milyon doları aşkın vergi geliri oluşturacak. Ayrıca, yapay zeka veri merkezleri, akıllı tarım ve ileri üretim tesisleri gibi yüksek enerji gerektiren sektörlerin de bölgeye çekilmesine yardımcı olması bekleniyor.

