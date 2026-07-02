Güney Kore, BYD'yi elektrikli araç teşviklerinden çıkardı

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Tam Boyutta Gör Güney Kore elektrikli araç pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe koyduğu yeni değerlendirme sistemi, küresel otomotiv devlerini adeta bir sınavdan geçirdi. Teşvik programına katılan 35 üretici ve ithalatçıdan 27’si vize alırken, binek otomobil segmentinde BYD, önceden teşvik kapsamında olup yeni düzende barajı geçemeyen tek büyük üretici oldu.

BYD neden elendi? İşte 100 puanlık karne

Bakanlık, geçmişteki "yalnızca menzil ve performans" odaklı teşvik kriterlerini rafa kaldırarak şirketlerin Güney Kore ekosistemine katkısını ölçen 5 aşamalı bir puanlama sistemi getirdi. Bir üreticinin teşvik listesinde kalabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekiyordu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BYD'yi yakan ana başlık "Yerli Tedarik Zinciri Katkısı" oldu. Bakanlığın puanlama kırılımı ise şu şekildeydi:

Tedarik Zinciri Katkısı (40 Puan): Yerli üretim tesisi, Kore menşeili parça kullanımı ve yerel istihdam (En çok puanın kırıldığı yer).

Yerli üretim tesisi, Kore menşeili parça kullanımı ve yerel istihdam (En çok puanın kırıldığı yer). Satış Sonrası Hizmetlerin Sürdürülebilirliği (20 Puan): Servis ağı yaygınlığı ve bakım kalitesi.

Servis ağı yaygınlığı ve bakım kalitesi. Çevre Politikalarına Uyum (15 Puan): Geri dönüşüm ve emisyon vizyonu.

Geri dönüşüm ve emisyon vizyonu. Güvenlik Yönetimi (15 Puan): Batarya güvenliği ve yangın risk yönetimi.

Batarya güvenliği ve yangın risk yönetimi. Teknoloji Geliştirme Kapasitesi (10 Puan): Yerel Ar-Ge yatırımları.

Tam Boyutta Gör Yeni düzenleme kapsamında testi geçen elektrikli binek otomobil üreticileri ise Hyundai, Kia, KG Mobility, Renault Korea, Tesla Korea, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen Grubu, Volvo ve Polestar oldu. Binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari ve kamyon segmentinde yarışan 7 üretici de 60 puan barajının altında kalarak teşvik dışı bırakıldı.

Karar, Güney Koreli tüketiciler için fiyat dengelerini doğrudan etkileyecek. Örneğin, ülkede büyük talep görmesi beklenen BYD Seal ve Sealion 7 gibi modeller, milyonlarca won tutarındaki devlet desteğinden mahrum kalacak.

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30 Haziran'a kadar yapılan sübvansiyon başvuruları geçerli sayılacak ve ödemeleri yapılacak. Ancak 1 Temmuz ve sonrasındaki satışlarda BYD modelleri tamamen "desteksiz" fiyattan satılacak.

Güney Kore hükümeti, bu hamleyle kamu kaynaklarının doğrudan yerel e-mobility ekosistemini, yerli Ar-Ge'yi ve yerli parça üreticilerini beslemesini hedefliyor. BYD'nin bu ağır darbeye Kore'de fabrika yatırımı veya yerli batarya ortaklıkları ile yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu.

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Kore’den BYD’ye büyük şok: Elektrikli araç teşviki kesildi

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