Güney Kore, BYD'yi elektrikli araç teşviklerinden çıkardı

BYD neden elendi? İşte 100 puanlık karne
Bakanlık, geçmişteki "yalnızca menzil ve performans" odaklı teşvik kriterlerini rafa kaldırarak şirketlerin Güney Kore ekosistemine katkısını ölçen 5 aşamalı bir puanlama sistemi getirdi. Bir üreticinin teşvik listesinde kalabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekiyordu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BYD'yi yakan ana başlık "Yerli Tedarik Zinciri Katkısı" oldu. Bakanlığın puanlama kırılımı ise şu şekildeydi:
- Tedarik Zinciri Katkısı (40 Puan): Yerli üretim tesisi, Kore menşeili parça kullanımı ve yerel istihdam (En çok puanın kırıldığı yer).
- Satış Sonrası Hizmetlerin Sürdürülebilirliği (20 Puan): Servis ağı yaygınlığı ve bakım kalitesi.
- Çevre Politikalarına Uyum (15 Puan): Geri dönüşüm ve emisyon vizyonu.
- Güvenlik Yönetimi (15 Puan): Batarya güvenliği ve yangın risk yönetimi.
- Teknoloji Geliştirme Kapasitesi (10 Puan): Yerel Ar-Ge yatırımları.
Karar, Güney Koreli tüketiciler için fiyat dengelerini doğrudan etkileyecek. Örneğin, ülkede büyük talep görmesi beklenen BYD Seal ve Sealion 7 gibi modeller, milyonlarca won tutarındaki devlet desteğinden mahrum kalacak.
30 Haziran'a kadar yapılan sübvansiyon başvuruları geçerli sayılacak ve ödemeleri yapılacak. Ancak 1 Temmuz ve sonrasındaki satışlarda BYD modelleri tamamen "desteksiz" fiyattan satılacak.
Güney Kore hükümeti, bu hamleyle kamu kaynaklarının doğrudan yerel e-mobility ekosistemini, yerli Ar-Ge'yi ve yerli parça üreticilerini beslemesini hedefliyor. BYD'nin bu ağır darbeye Kore'de fabrika yatırımı veya yerli batarya ortaklıkları ile yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş