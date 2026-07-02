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    Güney Kore, BYD'yi elektrikli araç teşviklerinden çıkardı

    Güney Kore e-mobilite pazarında kurallar değişti. Bakanlığın yeni katı değerlendirme sisteminde binek araç devlerinden sadece BYD sınıfta kaldı. 1 Temmuz itibarıyla teşvikler tamamen kesildi.

    Kore’den BYD’ye büyük şok: Elektrikli araç teşviki kesildi Tam Boyutta Gör
    Güney Kore elektrikli araç pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe koyduğu yeni değerlendirme sistemi, küresel otomotiv devlerini adeta bir sınavdan geçirdi. Teşvik programına katılan 35 üretici ve ithalatçıdan 27’si vize alırken, binek otomobil segmentinde BYD, önceden teşvik kapsamında olup yeni düzende barajı geçemeyen tek büyük üretici oldu.

    BYD neden elendi? İşte 100 puanlık karne

    Bakanlık, geçmişteki "yalnızca menzil ve performans" odaklı teşvik kriterlerini rafa kaldırarak şirketlerin Güney Kore ekosistemine katkısını ölçen 5 aşamalı bir puanlama sistemi getirdi. Bir üreticinin teşvik listesinde kalabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekiyordu.

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BYD'yi yakan ana başlık "Yerli Tedarik Zinciri Katkısı" oldu. Bakanlığın puanlama kırılımı ise şu şekildeydi:

    • Tedarik Zinciri Katkısı (40 Puan): Yerli üretim tesisi, Kore menşeili parça kullanımı ve yerel istihdam (En çok puanın kırıldığı yer).
    • Satış Sonrası Hizmetlerin Sürdürülebilirliği (20 Puan): Servis ağı yaygınlığı ve bakım kalitesi.
    • Çevre Politikalarına Uyum (15 Puan): Geri dönüşüm ve emisyon vizyonu.
    • Güvenlik Yönetimi (15 Puan): Batarya güvenliği ve yangın risk yönetimi.
    • Teknoloji Geliştirme Kapasitesi (10 Puan): Yerel Ar-Ge yatırımları.
    Kore’den BYD’ye büyük şok: Elektrikli araç teşviki kesildi Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenleme kapsamında testi geçen elektrikli binek otomobil üreticileri ise Hyundai, Kia, KG Mobility, Renault Korea, Tesla Korea, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen Grubu, Volvo ve Polestar oldu. Binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari ve kamyon segmentinde yarışan 7 üretici de 60 puan barajının altında kalarak teşvik dışı bırakıldı.

    Karar, Güney Koreli tüketiciler için fiyat dengelerini doğrudan etkileyecek. Örneğin, ülkede büyük talep görmesi beklenen BYD Seal ve Sealion 7 gibi modeller, milyonlarca won tutarındaki devlet desteğinden mahrum kalacak.

    30 Haziran'a kadar yapılan sübvansiyon başvuruları geçerli sayılacak ve ödemeleri yapılacak. Ancak 1 Temmuz ve sonrasındaki satışlarda BYD modelleri tamamen "desteksiz" fiyattan satılacak.

    Güney Kore hükümeti, bu hamleyle kamu kaynaklarının doğrudan yerel e-mobility ekosistemini, yerli Ar-Ge'yi ve yerli parça üreticilerini beslemesini hedefliyor. BYD'nin bu ağır darbeye Kore'de fabrika yatırımı veya yerli batarya ortaklıkları ile yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu.

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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