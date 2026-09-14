Korku efsanesi Friday the 13th, dizi olarak geri dönüyor: İlk fragman geldi

Crystal Lake, 15 Ekim'de İzleyici ile Buluşacak
Bir prequel dizisi olan, yani hikâyeyi ilk Friday the 13th filminin öncesine taşıyan Crystal Lake, 15 Ekim'de başlayacak ve Türkiye'de resmi olarak yayın yapmasa da ABD'de epey popüler olan Peacock platformunda izleyici ile buluşacak.
Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Peacock, diziden ilk fragmanı paylaştı.
Son yıllarda dikkat çekici filmlere imza atarak kendi markasını oluşturmayı başaran A24 stüdyosunun hazırladığı Crystal Lake'in başında, daha önce IT: Welcome to Derry ve Tokyo Vice gibi dizilerde görev alan Brad Kane bulunuyor. Dizinin başrol oyuncusu ise Linda Cardellini. Cardellini, oğlu Jason'ın gölde boğularak ölmesinin travmasını bir türlü atlatamayan Pam Voorhees karakterini canlandırıyor. Kasabada yeni ölümler yaşanmaya başlayınca, Pam ve Jason'ın hikâyesi farklı bir boyut kazanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: