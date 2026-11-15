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    Korku efsanesi Friday the 13th (13. Cuma) yeni bir filmle geri dönüyor

    Bu yıl Crystal Lake dizisiyle TV ekranlarına gelen Friday the 13th (13. Cuma) serisi yıllar sonra yeni bir filmle sinemalara da dönmeye hazırlanıyor. Yeni filmin ilk detayları paylaşıldı.

    Korku efsanesi Friday the 13th yeni bir filmle geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Korku türünün, özellikle de slasher alt türünün ikonik serilerinden olan Friday the 13th (13. Cuma), son dönemde yeniden canlanmış durumda. Bu serinin geçmişine ışık tutan Crystal Lake adlı dizi bu yıl izleyici ile buluştu ve genel olarak başarılı da oldu. Bu da serinin yapımcılarını cesaretlendirmiş olacak ki şimdi yeni bir Friday the 13th filmi için de hazırlıklara başlandı.

    Yeni Friday the 13th Filmi 2027'de Çıkacak

    Bu yeni filmi, orijinal serinin ikinci ve üçüncü filmlerini yöneten Steve Miner yönetecek. Henüz net bir vizyon tarihi açıklanmamış olsa da filmin 2027'de çıkacağı açıklandı. Yapımcılar, bunun seriyi köklerine döndüren, ilk filmde olduğu gibi neredeyse bir bağımsız film ruhunda çekilmiş bir yapım olacağını söylüyor.

    Friday the 13th, Crystal Lake adlı izole bir yaz kampında ve çevresinde yaşanan kanlı cinayetleri konu alıyor. Hikâye, 1958 yılında kamp gözetmenlerinin ihmali sonucu gölde boğularak hayatını kaybettiği düşünülen genç Jason Voorhees'in trajik geçmişiyle başlar; ilk filmde oğlunun intikamını almak isteyen annesi Pamela Voorhees kamp çalışanlarını hedef alırken, devam filmlerinde efsanevi hokey maskesi ve palasıyla ölümsüz bir katil figürüne dönüşen Jason bizzat sahneye çıkar. Seri boyunca kampı yeniden açmaya çalışan gençler, bölgeye tatil için gelen gruplar veya yolunu şaşıran ziyaretçiler, Crystal Lake'in karanlık lanetiyle ve Jason'ın acımasız öfkesiyle yüzleşmek zorunda kalır.

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