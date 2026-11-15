Korku efsanesi Friday the 13th (13. Cuma) yeni bir filmle geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Korku efsanesi 13. Cuma, yeni bir sinema filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. 2027 yılında vizyona girmesi planlanan yapımın yönetmen koltuğunda, serinin ikinci ve üçüncü filmlerine imza atan Steve Miner oturacak. Yapımcılar, projenin seriyi köklerine döndüreceğini ve tıpkı ilk filmdeki gibi bağımsız bir ruhla çekileceğini dile getiriyor. Crystal Lake'in karanlık atmosferi, yıllar sonra sinemaseverleri yeniden dehşete düşürecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Korku türünün, özellikle de slasher alt türünün ikonik serilerinden olan Friday the 13th (13. Cuma), son dönemde yeniden canlanmış durumda. Bu serinin geçmişine ışık tutan Crystal Lake adlı dizi bu yıl izleyici ile buluştu ve genel olarak başarılı da oldu. Bu da serinin yapımcılarını cesaretlendirmiş olacak ki şimdi yeni bir Friday the 13th filmi için de hazırlıklara başlandı.

Yeni Friday the 13th Filmi 2027'de Çıkacak

Bu yeni filmi, orijinal serinin ikinci ve üçüncü filmlerini yöneten Steve Miner yönetecek. Henüz net bir vizyon tarihi açıklanmamış olsa da filmin 2027'de çıkacağı açıklandı. Yapımcılar, bunun seriyi köklerine döndüren, ilk filmde olduğu gibi neredeyse bir bağımsız film ruhunda çekilmiş bir yapım olacağını söylüyor.

VisionQuest Marvel'ın en çok izlenen dizilerinden biri oldu 1 gün önce eklendi

Friday the 13th, Crystal Lake adlı izole bir yaz kampında ve çevresinde yaşanan kanlı cinayetleri konu alıyor. Hikâye, 1958 yılında kamp gözetmenlerinin ihmali sonucu gölde boğularak hayatını kaybettiği düşünülen genç Jason Voorhees'in trajik geçmişiyle başlar; ilk filmde oğlunun intikamını almak isteyen annesi Pamela Voorhees kamp çalışanlarını hedef alırken, devam filmlerinde efsanevi hokey maskesi ve palasıyla ölümsüz bir katil figürüne dönüşen Jason bizzat sahneye çıkar. Seri boyunca kampı yeniden açmaya çalışan gençler, bölgeye tatil için gelen gruplar veya yolunu şaşıran ziyaretçiler, Crystal Lake'in karanlık lanetiyle ve Jason'ın acımasız öfkesiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Korku efsanesi Friday the 13th yeni bir filmle geri dönüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: