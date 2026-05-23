Korku filmi Obsession (Saplantı) gişede tarihi başarıya koşuyor

Tam Boyutta Gör Sinema dünyası adına bu yazın ilk büyük sürprizi Obsession (Saplantı) oldu. Bütçesi 1 milyon doları bile bulmayan bağımsız korku filmi Obsession, gişede herkesi şaşırtan bir performans sergiliyor. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden iyi yorumlar alan film, kulaktan kulağa yayılan bu pozitif yorumların etkisiyle ikinci haftasında da gişeye damga vurdu. Öyle ki filmin ikinci hafta hasılatı, açılış haftasından bile yüksek oldu.

Bugün itibarıyla filmin hasılatı 39 milyon dolara ulaşmış durumda. Övgüler sayesinde film giderek daha popüler hâle geldiği için bu rakamın daha da yukarı çıkması ve nihayetinde 100 milyon doları aşması bekleniyor. Eğer bu eşik aşılırsa, Obsession tarihte bunu başaran sadece üçüncü film olacak. Çünkü bugüne kadar 1 milyon doların altına çekilip de 100 milyon dolar hasılata ulaşan sadece üç film olmuştu: Mad Max, Blair Cadısı ve Paranormal Activity.

Obsession'ın IMDb Puanı 8,3; Rotten Tomatoes Puanı 95

Obsession, hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak için gizemli bir yönteme başvuran genç bir kadına odaklanıyor. Genç kadın dilediğini elde etse de kısa süre sonra bu dileğin karanlık bir bedeli olduğunu keşfediyor.

Sinemada bu hafta (22 Mayıs 2026)

Curry Barker'ın yönettiği filmin başrollerinde Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless ve Andy Richter yer alıyor.

