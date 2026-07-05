Korku filmi Obsession (Saplantı), sinemalardan sonra dijitalde de zirveyi aldı

Obsession, Öde-İzle Platformlarında da Zirveyi Aldı
FlixPatrol tarafından paylaşılan verilere göre Obsession, öde-izle servislerinde haftanın en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Nitekim Apple TV'de satın alınan filmler arasında ilk sırayı almış durumda.
YouTube çıkışlı genç bir yönetmen olan Curry Barker'ın çektiği Obsession, hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak için gizemli bir yönteme başvuran genç bir adama odaklanıyor. Genç adam dilediğini elde etse de kısa süre sonra bu dileğin karanlık bir bedeli olduğunu keşfediyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless gibi genç oyuncular yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: