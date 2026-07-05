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    Korku filmi Obsession (Saplantı), sinemalardan sonra dijitalde de zirveyi aldı

    Düşük bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen gişede adeta fırtınalar estiren ve pek çok kişi tarafından "2026'nın en iyi korku filmi" olarak değerlendirilen Obsession (Saplantı), bugün dijitale geldi.

    Korku filmi Obsession (Saplantı), dijitalde de zirveyi aldı Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyası adına bu yılın en büyük sürprizi olan Obsession (Saplantı), sinemalardan sonra dijitalde de fırtınalar estiriyor. 750 bin dolarlık mütevazı bütçesine karşın 400 milyon dolar hasılat yaparak tüm zamanların en kârlı filmlerinden birine dönüşen Obsession, bu hafta Google Play ve iTunes gibi öde-izle servislerinde yerini aldı. Özellikle korku tutkunlarından son derece iyi yorumlar alan film, sinemada da olduğu gibi burada da ilgiyle karşılandı.

    Obsession, Öde-İzle Platformlarında da Zirveyi Aldı

    FlixPatrol tarafından paylaşılan verilere göre Obsession, öde-izle servislerinde haftanın en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Nitekim Apple TV'de satın alınan filmler arasında ilk sırayı almış durumda.

    YouTube çıkışlı genç bir yönetmen olan Curry Barker'ın çektiği Obsession, hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak için gizemli bir yönteme başvuran genç bir adama odaklanıyor. Genç adam dilediğini elde etse de kısa süre sonra bu dileğin karanlık bir bedeli olduğunu keşfediyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless gibi genç oyuncular yer alıyor. 

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