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    Korku filmi Otopsi'den Türkçe afiş ve fragman yayınlandı: 3 Temmuz'da sinemalarda

    ‘Terrifier filmlerinin yapımcısından, dünyaca ünlü The Mortuary Assistant oyunundan uyarlanan yepyeni bir korku filmi geliyor! Ülkemizde 3 Temmuz'da vizyona girecek filmin afiş ve fragmanı yayınlandı.

    Korku filmi Otopsi'den Türkçe afiş ve fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Korku ve gerilim severlerin yakından tanıdığı, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan The Mortuary Assistant, şimdi beyaz perdeye taşınıyor. Ülkemizde de özellikle yayıncılar ve oyuncular sayesinde oldukça popüler hale gelen yapım, sinema uyarlamasıyla yeniden gündemde.

    Korku hayranları arasında kült statüsüne erişen Terrifier serisinin yapımcılarından yepyeni bir korku filmi geliyor. Arrow dizisinden tanıdığımız Willa Holland'ın başrolünü üstlendiği Otopsi (The Mortuary Assistant), ülkemizde 3 Temmuz'da gösterime girecek. Özellikle korku hayranlarına hitap eden Otopsi için bekleyiş sürerken, filmden Türkçe bir afiş ve Türkçe altyazılı fragman paylaşıldı. 

    "The Mortuary Assistant", özellikle korku oyunlarına meraklı olanların aşina olduğu bir isim. Zira film, 2022 yılında çıkan ve gördüğü büyük ilgi sayesinde Steam'de çok satanlar listesine giren The Mortuary Assistant oyununun bir uyarlaması. Oyunculara korku ve gerilim dolu anlar yaşatan bu hikâye, şimdi Otopsi ile beyaz perdeye taşınıyor. Film, oyunun atmosferini ve gerilim dozunu koruyarak, korku severlere sürükleyici bir sinema deneyimi vadediyor.

    Otopsi, 3 Temmuz'da Sinemalarda!

    Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens (Willa Holland), River Fields Morgu’nda gece vardiyasında bir işe başlar. Başlangıçta rutin görünen bu iş, kısa sürede onun dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa dönüşür.

    Otopsi'nin yönetmen koltuğunda Jeremiah Kipp oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Willa Holland'a Paul Sparks, John Adams, Mark Steger gibi isimler eşlik ediyor.

    Korku filmi Otopsi'den Türkçe afiş ve fragman geldi Tam Boyutta Gör

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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