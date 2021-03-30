Korku filmi serisi Testere'nin devam filminden fragman paylaşıldı

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Korku filmleri arasında önemli bir yeri olan ve film sektöründe de büyük popülerliğe sahip olan Testere serisinin devam filminden yeni bir fragman paylaşıldı.

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2017 yılında yayınlanan Saw: Legacy filminin ardından yayınlanan ilk Saw filmi olacak olan Spiral: From the Book of Saw ya da Türkçesi ile Spiral: Testere Devam Ediyor, izlemeye alıştığımız klasik testere filmleri havasında olacak.

Spiral: From the Book of Saw'un vizyon tarihi 14 Mayıs 2021. Filmin yönetmenliğini Darren Lynn Bousman, senaristliğini ise Josh Stolberg ve Pete Goldfinger üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Rock, Morgan David Jones, Samuel L. Jackson, Ali Johnson, Dan Petronijevic, Edie Inksetter, Christopher Tai ve Max Minghella bulunuyor.

Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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