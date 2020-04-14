Korona Salgını, Mobil WiFi Cihazlarına Talebi Artırdı

14 Nisan 2020 – Özellikle sık seyahat edenler, gezginler, tekne sahipleri ya da sabit internete ulaşamayanların tercih ettiği ve içine data hattına sahip SIM kart takılarak WiFi ağı oluşturan cihazlara son dönemde talep arttı. Mobil WiFi (MiFi) cihazı olarak adlandırılan bu ürünlere, ‘evde kal’ sürecinde talebin artması dikkat çekici bir gelişme.

TP-Link® Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, genelde belirli bir kullanıcı grubu olan MiFi cihazlarında Mart ayında normalin üzerinde bir talep olduğunu belirtiyor. Evde çalışılan, evden eğitim yapılan bir dönemde MiFi cihazlarına ilginin, dikkatlerini çektiğini söyleyen Dinçer, “Pek çok şirket evden çalışmaya başladı. Özellikle hizmet sektörü en çabuk evden çalışma düzenine geçen sektör oldu. Evden çalışma düzenine geçen şirketlerin bazıları çalışanlarına data hattı sağladı. Bazıları da data hattıyla birlikte MiFi cihazı da verdi” diyor. Örneğin çağrı merkezlerinin neredeyse tamamının evden çalışma düzenine geçtiğini vurgulayan Dinçer, “Evinde interneti olmayan ya da kotalı interneti olan çalışanların hizmet verebilmesi için en pratik çözüm mobil internet sağlamak oluyor. Bu ihtiyaç sonucu MiFi cihazlarına olağanın üzerinde bir talep oluştu” diyor.

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Mobil WiFi ağı oluşturan iki tip cihaz bulunuyor. Bunlardan ilki taşınabilir olan MiFi cihazları; diğeri ise hem sabit bağlantı hem de SIM kart takılarak mobil bağlantı desteği olan 4G yönlendiriciler. Ali Dinçer, Korona Günleri’nde her iki cihaz tipinin satışında önemli oranda artış olduğunu belirtiyor. MiFi cihazlarının yanı sıra SIM kart desteği olan yönlendiricilerin satışının da artmasının, kullanıcıların sabit internet bağlantısı olsa da bu dönemde bunu mobil bağlantı ile yedeklemeyi tercih ettiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Dinçer, “Evden çalışan, evden eğitim alan kişiler de, çalışanlarını evden çalışmaya yönlendiren kurumlar da internet kaynaklı bir aksaklık nedeniyle kayıp yaşamak istemiyor. SIM kart destekli ağ cihazları bu talebi karşılıyor” diyor.

MiFi cihazları, küçük boyutlarıyla her yere kolay taşınan ve içine takılan SIM kart ile bir mobil WiFi ağı oluşturup dağıtabilen ürünler. Ortalama bir MiFi cihazı 10 kadar cihaza/kişiye destek veren bir ağ oluşturabiliyorlar. SIM kart destekli yönlendiriciler ise 32 kişi/cihaza kadar mobil ağ oluşturabiliyorlar. Operatörlerin 4.5G yatırımları sayesinde Türkiye’nin hemen her bölgesinde hızlı ve güçlü mobil internete ulaşılabilindiğini belirten Dinçer, “Bu nedenle içinde bulunduğumuz kriz ortamında mobil ağlar önemli bir seçenek haline geldi. Sabit internet ağı olan kişiler için de yedek bir internet bağlantısı tipi olarak tercih edilmeye başlandı. Bazı bölgelerde mobil internet hızları daha stabil olabiliyor ve sabit internetten daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Bu da MiFi cihazlarına ilgiyi ve talebi artırıyor” diyor.

Genel olarak ağ ürünlerine talep arttı

Türkiye’de Korona salgınının başlamasına paralel olarak genel olarak ağ ürünlerine talepte artış görüldüğünü söyleyen Dinçer, “Evden eğitim ve hemen ardından evde kal dönemi başladığında, hem

perakende hem de online mağazalarda ağ ürünlerine talep gözlemledik. Çünkü, evden eğitimde de evden çalışmada da en önemli altyapı internet. İnternet ağının evin her yerinde güçlü olması gerekiyor. Bu ihtiyaç bir talep artışına neden oldu. TP-Link olarak çok geniş ürün çeşidimizle tüm talepleri rahatlıkla karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz” diyor.

TP-Link, mobil ağ oluşturmayı sağlayan cihazlarda geniş bir model seçeneğine sahip. Son derece şık tasarıma sahip, küçük boyutlarıyla çantada hatta cepte her yere kolayca taşınabilen MiFi cihazlarında şu anda beş farklı model ile (MiFi modelleri hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/mifi/) kullanıcılara seçenek sunan şirketin, sabit internet desteği olan 4G yönlendirici ürün ailesi de oldukça geniş. Arkasında bir SIM kart girişi bulunan bu ürünler ile hem kablolu hem kablosuz bağlantı yapılabiliyor. Bu ürün grubunda Türkiye’de şu anda altı model aktif olarak satılıyor (4G yönlendirici modelleri hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/3g-4g-router/).

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TP-LinkHakkında:

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.

*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;

Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY; Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;

Youtube’da www.youtube.com/tplinktech; TP-Link Forum http://forum.tp-link.com



Bültene ilişkin bilgi için:

Güven Yeşilovalar

[email protected]

0542-427 28 08

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