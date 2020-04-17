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    Koronavirüs tedavisinde Ercüment Ovalı’da ümit verici haber

    Koronavirüs tedavisi için etken maddeler üzerinde çalışma yapan Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi Dornaz Alfa adındaki etken maddenin ümit verici sonuçlar doğurduğunu söyledi.
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    Cep Telefonu Diğer
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs tedavisinde Ercüment Ovalı’da ümit verici haber
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    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Kesin bir aşı için henüz önümüzde uzun bir zaman dilimi varken alternatif etken maddeler üzerinde çalışmalar yoğunlaştı.

    Dornaz Alfa etkisi

    Sağlık Bakanı tarafından da zaman zaman dillendirildiği gibi hali hazırda Çin’den getirilen Faviripavir ilacı ve Abdi İbrahim tarafından üretilen klorokin fosfat etken maddeli ilaç koronavirüs hastaları üzerinde kullanılmaya başlandı.

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    Kök hücre konusunda uzman isimlerden Ercüment Ovalı da yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisinde etkili olacak etken maddeler için çalışma yapıyordu. 23 Nisan tarihinde bu etken maddeyi açıklaması beklenen Ovalı ve ekibi gece geç saatlerde duyuru yaptı.

    Dornaz Alfa adlı kistik fibroz hastalarında kullanılan etken maddenin koronavirüse karşı oldukça etkili olduğunu belirten Ovalı acilen klinik testlere başlanması gerektiğini belirtti.

    Elbette Dornaz Alfa ne kadar etkili olacak bilinmiyor ancak Fransa ve Yeni Zelanda’da da bu etken madde ile ilgili çalışmalar yürütülüyor ve koronavirüs hastaları üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor. Kesin sonuçları ise klinik testlerden sonra görebileceğiz. Dornaz Alfa maddesi hali hazırda Pulmozyme ilacı olarak eczanelerde 2800TL fiyat etiketi ile satılmaktaydı.

     

     



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    Helal sana yeleli bozkurt 🇹🇷
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