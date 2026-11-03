Korsanın sonu mu geliyor? Starlink hizmetinden ilginç uyarı

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar korsan yayıncılık konusunda genelde yayın yapanlar ya da yapılmasına ortam hazırlayanlara yönelik operasyonlar görüyorduk. Yeni dönemde artık korsan içerikleri indiren ya da izleyen son kullanıcı da yapım şirketlerinin radarına girmiş durumda.

Starlink korsan içerikleri tespit ediyor

Sosyal medyada gündem olan yeni bir gelişme internet hizmeti sağlayıcılarının da artık son kullanıcıyı korsan içerik konusunda takip ettiğini gösteriyor. Gelen bilgilere göre Starlink üzerinden hizmet alan bir kullanıcı torrent üzerinden Dexter Resurrection içeriğini indirdikten sonra şirketten bir uyarı aldı.

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Telif hakkı ihlali olarak değerlendirilen bu uyarıda Starlink üzerinden kesinlikle korsan içerik indirilmemesi gerektiği ve bu davranış devam ettiği takdirde hizmet sözleşmesinin sona erdirileceği belirtiliyor.

Kullanıcı Paramount şirketinin Starlink’e uyarı gönderdiğini, Starlink’in de kendisine bu uyarıyı yaptığını düşünüyor. Uyarı diziyi indirmesinden 2 gün sonra gelmiş. Diğer taraftan kullanıcı Hollanda’nın yerel hizmet sağlayıcılarının bugüne kadar yapımcı şirketlerle iş birliği yapmadığını ve bu tür uyarıları reddettiğini ifade ediyor.

Olay Starlink hizmetinin ABD kaynaklı olması ve hemşeri şirketlerin haklarını gözetmesi şeklinde görülebilir ancak yavaş yavaş korsan içerik tüketimi konusunda da artık ağır bir baskının oluşmaya başladığı da gözlerden kaçmıyor.

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