Korsan maç yayını yapan şebekeye hapis ve para cezası

Tam Boyutta Gör Futbol yayınlarının yüz milyonlarca dolar değerinde olduğu günümüzde haliyle sayısız insan korsan yayına yöneliyor ve bu kez korsan yayın yapanlar milyonlarca dolar kazanıyor. Hükümetler de hukuk yoluyla bu korsanların mağduriyet yaratmasını engellemeye çalışıyor.

Premier Lig korsanlarına dev ceza

2023 yılında Premier Lig yayınlarını korsan bir şekilde insanlara sunan Flawless adındaki platforma baskın düzenlenmiş ve kurucusu Mark Gould ile 4 kişilik ekibi tutuklanmıştı. Gould 11 yıl hapis cezasına, ekibi ise toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi tazminat süreci de sonuçlandı.

Mahkeme bir süredir korsan yayınların sebep olduğu zararı hesaplamaktaydı. Sonuç olarak Gould için 2.35 milyon pound, ekibi için ise 1.4 milyon pound tazminat cezası belirlendi. Eğer bu miktar 3 ay içerisinde ödenmezse 10 yıl daha ceza alacaklar.

Premier Lig temsilcileri yaptıkları açıklamada kaçak yayınlara kesinlikle izin verilmeyeceğini ve en sonuna kadar korsan yayın yapanlarla hukuki olarak mücadele edeceklerini dile getirdi. Flawless davası kaçak yayın konusundaki en büyük operasyon olarak tanımlanıyor.

