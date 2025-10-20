Garmin saatlerine bütçe dostu alternatif: Kospet Tank M4

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dayanıklılık odaklı akıllı saatleri ile tanınan Kospet, beğenilen Tank serisini yeniledi. Kospet Tank T4 modelinin ardından daha büyük ekrana sahip Kospet Tank M4 modeli de satışa sunuluyor.

Kospet Tank M4 özellikleri ve fiyatı

Kospet Tank M4 akıllı saat modeli 1.96 inçlik AMOLED ekranında 410x952 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 1000 nit parlaklık değerine ulaşırken 60Hz tazeleme hızına sahip. Saatin parlaklığını otomatik ayarlayabilen ortam ışığı sensörü dikkat çekiyor.

Kospet Tank T4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Inox 360 paslanmaz çelikten imal edilen kasa 20 farklı MIL-STD-810H askeri dayanıklılık testinden geçmiş. 10ATM basınca dayanıklı ve IP69K ile su altında çalışabiliyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ayrıca üç farklı dalış modu (serbest dalış, scuba dalış, gauge modu) desteğiyle hem amatör hem de deneyimli dalgıçlara hitap ediyor.

Spor ve sağlık takibi açısından da TANK M4 oldukça kapsamlı. 23 adet “ApexMotion” spor modu ve 160 serbest eğitim moduyla hareket eden kullanıcılar için detaylı performans takibi imkânı sunuluyor. Ayrıca kan oksijen ölçümü, 24 saat kalp ritmi izleme, uyku takibi, menstrüasyon döngüsü takibi gibi sağlık özellikleri de cihazda yer alıyor. Apexmove OS kullanıcı ara yüzü hız ve verimlilik odaklı tasarlanmış.

Batarya tarafında ise tipik kullanımda 14-15 gün, ağır kullanımda 9-10 gün boyunca çalışabileceği ve GPS açıkken yaklaşık 21-22 saatlik kesintisiz kullanımın mümkün olduğu belirtiliyor. Ayrıca opsiyonel bir batarya paketi sayesinde 30 günlük bir ekstra kullanım süresi de elde edilebiliyor.

Çift GNSS sensörü 6 farklı uydu sistemini desteklerken zayıf sinyal esnasında bile OPDR algoritması ile en doğru konumlamayı yapabiliyor. Dahili walkie-talkie ise 40 metre mesafede hızlı iletişim imkânı sunuyor. 32GB depolama ile çevrim dışı harita ve müzikler taşınabiliyor. Kospet Tank M4 akıllı saat modeli 210$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Kospet Tank M4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: