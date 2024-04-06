Koxia, 2031 yılında 1000 katmanlı NAND bellek üretmeyi planlıyor

3D NAND belleklerde kayıt yoğunluğun arttırmanın en iyi yolu aktif katman sayısını arttırmaktan geçiyor. NAND bellek üreticileri de bu nedenle yıllardır katman sayısını arttırmak için uğraşıyor. Katman sayısının artırması için NAND hücrelerinin hem yatay hem de dikey olarak küçülmesi gerektiğinden, daha gelişmiş üretim süreçlerinin kullanılması gerekiyor. Bu da beraberinde yeni malzemelerin kullanılması gibi çeşitli zorlukları getiriyor.
Farklı bölümler, farklı üretim süreçleriyle üretilip birleştiriliyor
Şuanda Kioxia'nın en iyi 3D NAND bellekleri, 218 katmana ve 3,2 GT/s arayüze sahip 8. Nesil BiCS 3D NAND bellekleri. Bu nesilde, 3D NAND hücre dizisi plakaları ve I/O CMOS plakaları en uygun üretim teknolojisi kullanılarak ayrı ayrı üretilip, CBA (Diziye Doğrudan Bağlı CMOS) mimarisiyle birbirine bağlanıyor. Bu sayede yüksek bit yoğunluğu ve NAND I/O hızları elde edilebiliyor.
Üreticiler, bellek hücrelerini ve diğer devreleri ayrı ayrı üreterek, her bir bileşen için en verimli üretim süreçlerinden faydalanabiliyor. Bu da, ileride 1000 katmanlı 3D NAND yongalar için kullanılacak olan dizi istifleme gibi yöntemlere doğru ilerledikçe üreticilere avantaj sağlıyor.
Samsung'un da ayrıca üretim seviyesinde 1000 katmanlı 3D NAND belleklere ulaşmayı hedeflediğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...