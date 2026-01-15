Giriş
    Kredi kartı ile temassız ödeme limiti 2 bin 500 TL'ye yükseldi

    BDDK tarafından yapılan güncelleme ile temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseldi. 2.500 TL'ye kadarki temassız ödemelerde şifresiz işlem yapılabiliyor.

    Kredi kartı ile temassız ödeme limiti 2.500 TL'ye yükseldi Tam Boyutta Gör
    Kredi kartı ile temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti bugün yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan karar ile şifresiz işlem limiti 2.500 TL oldu.

    Temassız şifresiz ödeme limiti 2026

    • Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2.500 TL oldu.
    • 2.500 TL’ye kadarki alışverişlerde şifre istenmeyecek. 2.500 TL üzerindeki ödemelerde şifre istenecek.

    1 Temmuz 2024 tarihinden beri kredi kartı veya mobil cihazlar ile yapılan temassız ödeme işlemlerinde 1.500 TL’ye kadarki ödemelerde müşterinin şifresiz olarak anında ödeme yapılıyordu. Yaklaşık bir buçuk yılın ardından bu limit 2.500 TL olarak güncellendi. Tüm bankalarda ve tüm kredi kartlarında geçerli olacak. 

    Neden limit var?

    Güvenliği sağlamak ve dolandırıcılık riskini azaltmak amacıyla temassız ödeme limiti uygulanıyor. Çantadaki ve cepteki kartlardan habersiz ödeme alınması, kartın kaybolması ya da çalınması gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu riski sınırlamak için 2.500 TL ve üzerindeki ödemelerde kart şifresi isteniyor. Böylece yüksek meblağlı harcamalardan doğabilecek büyük mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

