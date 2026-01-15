Kredi kartı ile temassız ödeme limiti 2 bin 500 TL'ye yükseldi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Kredi kartı ile temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti bugün yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan karar ile şifresiz işlem limiti 2.500 TL oldu.

Temassız şifresiz ödeme limiti 2026

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2.500 TL

oldu. 2.500 TL’ye kadarki alışverişlerde şifre istenmeyecek. 2.500 TL üzerindeki ödemelerde şifre istenecek.

1 Temmuz 2024 tarihinden beri kredi kartı veya mobil cihazlar ile yapılan temassız ödeme işlemlerinde 1.500 TL’ye kadarki ödemelerde müşterinin şifresiz olarak anında ödeme yapılıyordu. Yaklaşık bir buçuk yılın ardından bu limit 2.500 TL olarak güncellendi. Tüm bankalarda ve tüm kredi kartlarında geçerli olacak.

Neden limit var?

Güvenliği sağlamak ve dolandırıcılık riskini azaltmak amacıyla temassız ödeme limiti uygulanıyor. Çantadaki ve cepteki kartlardan habersiz ödeme alınması, kartın kaybolması ya da çalınması gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu riski sınırlamak için 2.500 TL ve üzerindeki ödemelerde kart şifresi isteniyor. Böylece yüksek meblağlı harcamalardan doğabilecek büyük mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

