Kredi kartlarından savunma sanayi payı alınmayacak: Tekliften çıkarıldı!

CNN Türk'ün AK Parti'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre kredi kartından savunma sanayiine 750 liralık katkı payı alınmasına yönelik madde iptal edildi. Kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri geçtiğimiz Salı günü başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu kanun teklifinin detaylandırılarak çalışılması için görüşmeler sonlandırıldı.
Diğer maddeler 2025'te görüşülecek
Kanun teklifindeki diğer maddeler 2025 yılında görüşülecek. Motor silindir hacmi 100 CC'nin altında olan ve motor gücü 6 kilowattı geçmeyen motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınması, dronelardan yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınması ve noter işlemlerinden Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...