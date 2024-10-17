Kredi kartlarından savunma sanayi payı alınmayacak: Tekliften çıkarıldı!

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Tam Boyutta Gör AK Parti tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi ile limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yıllık 750 TL katkı payı alınması hedefleniyordu. Kanun teklifine vatandaşlar tepki gösterdi ve pek çok vatandaş kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına düşürdü. Vatandaşın tepkisi üzerine bu düzenlemeden vazgeçildi.

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CNN Türk'ün AK Parti'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre kredi kartından savunma sanayiine 750 liralık katkı payı alınmasına yönelik madde iptal edildi. Kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri geçtiğimiz Salı günü başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu kanun teklifinin detaylandırılarak çalışılması için görüşmeler sonlandırıldı.

Diğer maddeler 2025'te görüşülecek

Kanun teklifindeki diğer maddeler 2025 yılında görüşülecek. Motor silindir hacmi 100 CC'nin altında olan ve motor gücü 6 kilowattı geçmeyen motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınması, dronelardan yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınması ve noter işlemlerinden Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınması planlanıyor.

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