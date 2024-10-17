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    Anlık Bildirim

    Kredi kartlarından savunma sanayi payı alınmayacak: Tekliften çıkarıldı!

    Limiti 100 bin TL'nin üzerindeki kartlardan yılık 750 TL savunma sanayi payı alınmasını içeren kanun teklifinde geri adım atıldı. Kartlardan savunma sanayi payı alınmayacak.
    Kredi kartlarından savunma sanayi payı alınmayacak Tam Boyutta Gör
    AK Parti tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi ile limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yıllık 750 TL katkı payı alınması hedefleniyordu. Kanun teklifine vatandaşlar tepki gösterdi ve pek çok vatandaş kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına düşürdü. Vatandaşın tepkisi üzerine bu düzenlemeden vazgeçildi.

    CNN Türk'ün AK Parti'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre kredi kartından savunma sanayiine 750 liralık katkı payı alınmasına yönelik madde iptal edildi. Kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri geçtiğimiz Salı günü başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu kanun teklifinin detaylandırılarak çalışılması için görüşmeler sonlandırıldı.

    Diğer maddeler 2025'te görüşülecek

    Kanun teklifindeki diğer maddeler 2025 yılında görüşülecek. Motor silindir hacmi 100 CC'nin altında olan ve motor gücü 6 kilowattı geçmeyen motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınması, dronelardan yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınması ve noter işlemlerinden Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 53 dakika önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    Forumdan Konular

    lastik patlak değil ama iniyor o kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış sözleri diş çekilen yere yemek kaçması gözlük camı başka çerçeveye takılır mi eminönü askeri malzeme satan yerler

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