Krikosuz lastik değiştirme dönemi: BYD Denza B5 ve B8 yenilendi

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, kısa süre önce düzenlediği etkinlikte Fangchengbao Bao 5 ve Bao 8 adlı popüler SUV modellerinin güncellenmiş versiyonlarını tanıttı. Uluslararası pazarda Denza B5 ve Denza B8 isimleriyle satışa sunulan bu yeni nesil araçlar hızlı şarj desteği, yeni nesil hibrit motorlar ve ultra akıllı hidrolik gövde kontrol sistemiyle donatılmış durumda.

9 ton taşıma kapasiteli akıllı süspansiyon

Tanıtımın en dikkat çekici yanı her iki modelde de kullanılan DiSus-P Ultra akıllı hidrolik süspansiyon sistemi oldu. Teknik verilere göre bu hidrolik sistem, aracın bir tekerleğini 300 mm yüksekliğe kadar kaldırabiliyor ve aracın üç tekerlek üzerinde hareket etmesine olanak tanıyor. Toplamda 200 mm'lik bir hareket mesafesi sunan süspansiyonun maksimum yük taşıma kapasitesi ise tam 9 ton olarak açıklandı.

Krikosuz lastik değişimi ve üç tekerlekli sürüş

Bu hidrolik sistemin en şaşırtıcı yeteneklerinden biri, lastik değişimi için aracı krikoya ihtiyaç duymadan havaya kaldırabilmesi ve bu pozisyonda 3 dakika durabilmesi. Hatta acil durumlarda veya zorlu arazi koşullarında, aracın üç tekerlek üzerinde hareket etmesine dahi olanak tanıyor.

Denza B5: Şehir ve arazi için güçlü performans

Orta boy SUV segmentinde yer alan Denza B5, 4.880 mm uzunluğa ve 2.800 mm aks mesafesine sahip. Araçta yer alan şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistem, toplamda 505 kW (yaklaşık 687 beygir) güç ve 760 Nm tork üreten çift elektrik motoruyla destekleniyor. 46.7 kWh kapasiteli bataryaya sahip B5, toplamda 1.310 km menzil vaat etmekte. Güvenlik tarafında ise lidar, radarlar ve 11 adet kameradan oluşan God's Eye B adlı sürücü destek sistemi öne çıkıyor.

Denza B8: Teknolojinin zirvesi ve 1.380 km menzil

Daha büyük gövdeli Denza B8 ise BYD'nin şarj edilebilir hibrit platformu DMO üzerine inşa edildi. 2.0 litrelik turbo motor ve çift elektrik motorunun birleşimiyle 550 kW (yaklaşık 748 beygir) güç üreten araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.8 saniyede ulaşıyor. Tek bir depo ve tam şarjla 1.380 km menzile kadar çıkabilen B8, beş, altı veya yedi koltuklu seçeneklerle sunulmakta.

5 Dakikada %70 doluluk

Yeni modellerin en dikkat çekici özelliklerinden biri sundukları inanılmaz şarj hızı. 1.000 voltluk mimari ve 10C derecelendirmesine sahip ikinci nesil Blade batarya sayesinde araçlar sadece 5 dakika içinde %10'dan %70 doluluk oranına ulaşabilmekte. Bataryanın %97 doluluğa ulaşması ise yalnızca 9 dakika sürüyor.

Fiyatlandırma detayları

BYD, yeni modellerini lansmana özel indirimli fiyatlarla satışa sundu. Buna göre Denza B5 Flash-Charge Edition modeli 299.800 Yuan (yaklaşık 43.900 dolar), Denza B8 Flash-Charge Edition ise 409.800 Yuan (yaklaşık 60.000 dolar) fiyat etiketiyle tanıtıldı. Serinin giriş seviyesi modeli olan Denza B5 210 km Tianshen Max'in fiyatı ise 253.800 Yuan (yaklaşık 37.200 dolar) olarak açıklandı.



