Bitci, kripto banka kartı Bitci VISA Kart'ı duyurdu

Tam Boyutta Gör Yerli kripto para borsası Bitci, kripto paralar ile alışveriş yapılabilmesine imkan tanıyan yeni özelliğini duyurdu. Bitci Pay adı verilen ödeme sistemi ve Bitci VISA Kart yakın zamanda kullanıma sunulacak.

Bitci Pay ödeme yöndemi için VISA ile iş birliği yapıldı. Kullanıcılar, Bitci VISA Kart ile kripto paralarıyla alışveriş yapabilecek. Bitci Pay ve Bitci VISA Kart, Türkiye'de ve yurt dışında VISA'nın geçtiği tüm noktalarda kullanılabilecek. Apple Pay ve Google Pay ödeme hizmetlerini de destekleyecek.

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Türkiye'de kullanılabilecek

Türkiye’de kripto para ile ticaret yapılması yasaklanmıştı. Bitci’den yapılan açıklamada ise Bitci Pay’in yasal bakımdan tamamen uyumlu olduğu belirtiliyor. Bu kartla yapılan alışverişlerde kripto paranız arka planda anında emtiaya dönüştürülecek. Örneğin Bitci VISA Kart'ınız ile ödeme yaptığınızda cüzdanınızdaki Bitcoinler güncel değeri üzerinden Türk Lirası'na dönüştürülecek ve ödemeyi alan tarafa Türk Lirası olarak gönderilecek. Bu işlem hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

Bitci Pay’e ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “Bitci Borsa olarak, yaptığımız büyüme planlamaları çerçevesinde yeni aksiyonlar aldığımız ciddi bir atılım süreci içerisindeyiz. Uzman ekibimizin sahip olduğu bilgi birikimi ışığında bu süreci olumlu biçimde sürdürmek adına yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada, Bitci Pay hamlesi hem Bitci Borsa hem de ekosistemdeki kullanıcılara gelişmiş mali işlem deneyimi sunma yolunda kritik bir adım. Bitci Pay’in küresel ölçekteki Bitci kullanıcıları için önemli bir alternatif oluşturacağını düşünüyoruz. Gelecekte, çizdiğimiz stratejiler ışığında bu hamlelerimiz besleyecek farklı aksiyonlar alacağımızı da belirtmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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