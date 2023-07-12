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    Kripto fiyat tahmini nasıl yapılır? Çözüm yPredict mi?

    Kripto para dünyasında yapay zeka teknolojili araçlar yaygınlaşmaya devam ediyor. yPredict ismindeki yeni araç, yapay zeka ile kripto paraların fiyat tahminini yapıyor.
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    Kripto fiyat tahmini nasıl yapılır? Çözüm yPredict mi? Tam Boyutta Gör
    Kripto fiyat tahminleri, çeşitli analiz yöntemleri ve teknik göstergeler kullanılarak yapılıyor. Yatırımcılar ve analistler, geçmiş fiyat hareketlerini, ticaret hacimlerini, piyasa duyarlılığını ve diğer faktörleri analiz ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışıyor. 

    Ancak, kripto piyasasının giderek yaygınlaşması ve her gün bir dizi dijital varlığın piyasaya sürülmesiyle birlikte, dijital alanda gezinmek ve potansiyel kazancı artırmak için güvenilir bilgi edinmek, yatırımcılar için bazen zor olabiliyor. Ayrıca kripto yatırımcıları, alım satımları gerçekleştirmek için algoritmik entegrasyonların teknik detaylarıyla boğulmuş durumda olduklarını zaman zaman belirtiyor.

    yPredict (YPRED), Yapay Zeka ile Kripto Fiyatları Tahmininin Yolunu Açıyor

    Kripto dünyasında yaşanan bu bahsettiğimiz zorlukların üstesinden gelmek için geliştiriciler, yapay zeka (AI) tabanlı platformlar inşa etmeye başladı. Kripto yorumcularına göre bu platformların sunduğu bazı avantajlar şunlar olabilir:

    • Büyük veri analizi: Yapay zeka, büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde analiz edebilir, bu verilerden anlamlı desenler ve ilişkiler çıkarabilir.
    • Hızlı ve sürekli öğrenme: Yapay zeka tabanlı platformlar, sürekli olarak yeni verilerle güncellenebilir ve yeni trendlere hızla adapte olabilir.
    • Duygusal etkilerden arınmışlık: Yapay zeka, insan faktörünün duygusal etkilerinden etkilenmez ve objektif bir şekilde analiz yapabilir.

    İşte tüm bu avantajları bünyesinde birleştirerek kripto para dünyasına henüz adım atan yPredict adlı umut verici bir proje ortaya çıktı.

    yPredict, kripto piyasalarındaki geleneksel tahmin stratejilerini değiştirmek için finansal piyasalarla birlikte çalışan, güçlü yapay zeka algoritmalarını bünyesine entegre eden son teknoloji ürünü bir kripto platformu.

    Bu yenilikçi proje, kullanıcılara kripto piyasasında fırsatlar yaratabilmek için gereken gerçek zamanlı tahminler sunuyor. yPredict token satın almak isteyen yatırımcılar, ön satışın sunduğu düşük fiyat avantajından yararlanıyor. 

    Şu anda ön satışta olan yerel tokeni YPRED, piyasaya çıktığında, sadece birkaç gün içinde 472 bin doların üzerinde para topladı ve milyar dolarlık yapay zeka ekosisteminin hızlı büyüme potansiyeline yatırım yapmak isteyen küresel yatırımcıların ilgisini çekti.

    yPredict’i Benzersiz Kılan Özellikler

    Yatırımcılar algoritmaları, insan yatırımcıların yeteneğine kıyasla saniyede yüzlerce yatırımı tarayabilen yardımcı programları nedeniyle kullanıyor. Bununla birlikte, insan yatırımcıların aksine, algoritmalar, yararlanılacak piyasa fırsatları hakkında ayrıntılı içgörüler olmadan alım satım gerçekleştiriyor. Bu da, yatırımcıların analiz etmesini daha zor, daha az öngörülebilir ve karmaşık hale getiriyor.

    yPredict platformu, yatırımcılara piyasa kararları vermek için gereken temel bilgileri ve teknik bilgileri sağlamak için yapay zekayı (AI) dahil ederek bu zorluklara çözümler sunma iddiasında. yPredict, yatırımcıların daha iyi piyasa kararları almasını sağlayan zengin bir özellik listesi, yardımcı araçlar ve alım satım kanalları sunuyor. İşte onu öne çıkaran özelliklerden bazıları:

    • yPredict, eyleme geçirilebilir piyasa içgörüleri ve analitiği sağlamak için tasarlanmış analitik araçları ve platformları içeriyor. 
    • yPredict, gelecek gün, hafta veya ay içinde bir kripto varlığının fiyatını tahmin edebilen ve üretken yapay zeka modellerinden oluşan bir Marketplace oluşturuyor.
    • Alım satımın yürütülmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi içermeyen geleneksel algoritmaların aksine, yPredict, tahminlere nasıl ulaşıldığı konusunda tamamen açık ve ayrıntılı olduğunu iddia ediyor. Böylece yatırımcılar, kripto analitiği hakkında güvenilir içgörülere sahip olmak, farklı tahminleri tartmak ve potansiyel gelir elde etmek için çeşitli stratejileri uygulayarak  yPredict algoritmalarından yararlanabiliyor.
    • Kullanıcılar, platformun Bitcoin, Ethereum, Ripple, Arbitrum, Solana ve daha birçok altcoin için sunulan yapay zeka destekli fiyat tahmin aracından yararlanabiliyor.Tahmin aracının, kripto borsalarında ilk kez listelendiklerinde sık sık fiyat dalgalanmaları yaşayan yeni altcoinler için oldukça kullanışlı bir araç olduğu belirtiliyor.
    • yPredict'in yatırımcılara sağladığı bir diğer önemli özellik ise, 100'den fazla alım satım grafiği modelini tanımlayabilen teknik analiz tabanı. Böylece 100'den fazla grafik deseninin otomatik tespiti yapılabiliyor. Ek olarak, yatırımcılar kripto varlıkları üzerinde 100'den fazla alım satım göstergesini test etmek için gösterge analiz aracını kullanabilirler. Bu, kullanıcılara yükseliş veya düşüş gösteren dijital varlıklar hakkında genel bir fikir veriyor.
    • Yatırımcılar ayrıca, coinlerle ilgili son dakika haberlerini almak ve ayrıntılı bilgi edinmek için projenin piyasa duyarlılığı analizine de erişebiliyor. Bu, haberlerin ve sosyal medyanın, önemli alt ve meme coin'ler de dahil olmak üzere kripto varlıklar üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında, özellikle kullanışlı bir özellik.
    • Polygon blok zinciri tabanlı bir token olan YPRED, üyelikler ve Marketplace’de bulunan tahmin modelleri için ödeme yapmak için kullanılıyor. Ayrıca yPredict platformunda, üyeliklerin; ücretsiz, aktif ve profesyonel olmak üzere üç farklı seviyede sunulması planlanıyor. Böylece yatırımcılar, analistler ve geliştiriciler farklı üyelik planlarıyla çeşitli özelliklere erişebilme imkanı elde ediyor.

    Sonuç

    Piyasaları anlamak için yapay zeka destekli, yepyeni bir perspektif sunan yPredict projesi, devam eden ön satış etkinliğiyle dikkat çekiyor. yPredict token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, MATIC, BNB, USDT tokenleri ile veya kart ile ödeme yaparak YPRED tokenine sahip olabilir.

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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