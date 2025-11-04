Giriş
    Balancer protokolü saldırıya uğradı, 116 milyon dolar çalındı

    Merkeziyetsiz finans ve değişim borsası olarak hizmet veren Balancer platformu siber saldırıya uğradı ve 116 milyon dolarlık kripto varlık cüzdanlardan çalındı.  

    Balancer Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda Donald Trump ve Binance eski kurucusu CZ tarafından yapıldığına inanılan manipülasyonlarla kripto para piyasası kan gölüne döndü. Daha önce ayda bir iki kere gerçekleşen likidite avları her gün yaşanır hale geldi. Para kazanma hayaliyle piyasaya giren küçük yatırımcı ise av oldu. 

    Kara haberler üst üste

    Piyasaya ilaç olacak iyi haberleri beklerken maalesef kara haberler ardı ardına geliyor. Uzun zamandır DeFi protokolü olarak kullanılan Balancer platformu siber saldırıya uğradı ve 116 milyon dolarlık varlık çalındı. 

    Saldırganların akıllı kontratların çalışma sürecinde yer alan bir açığı suiistimal ettikleri ve bir komutla fonları dışarı çıkardıkları tahmin ediliyor. Sadece Balancer platformu değil fork olarak adlandırılan alt platformlarından da varlıklar çalındı. 

    Balancer ekibi çalınan varlıkları tam olarak geri döndürebilen olursa yüzde 20’sini hediye edeceğini duyurdu. Eğer 48 saat içerisinde fonlar geri gelmezse kolluk kuvvetleri ile iş birliği yapacaklarını da belirtti. 

    Balancer daha önce de saldırıya uğramıştı ancak bu denli devasa bir miktara ulaşmamıştı. Zaten kırılgan olarak piyasa bu haberin ardından yine düşüşe geçti ve Bitcoin fiyatı 103 bin dolar seviyesine dokundu. 
     

