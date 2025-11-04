Balancer protokolü saldırıya uğradı, 116 milyon dolar çalındı

Kara haberler üst üste
Piyasaya ilaç olacak iyi haberleri beklerken maalesef kara haberler ardı ardına geliyor. Uzun zamandır DeFi protokolü olarak kullanılan Balancer platformu siber saldırıya uğradı ve 116 milyon dolarlık varlık çalındı.
Saldırganların akıllı kontratların çalışma sürecinde yer alan bir açığı suiistimal ettikleri ve bir komutla fonları dışarı çıkardıkları tahmin ediliyor. Sadece Balancer platformu değil fork olarak adlandırılan alt platformlarından da varlıklar çalındı.
Balancer ekibi çalınan varlıkları tam olarak geri döndürebilen olursa yüzde 20’sini hediye edeceğini duyurdu. Eğer 48 saat içerisinde fonlar geri gelmezse kolluk kuvvetleri ile iş birliği yapacaklarını da belirtti.
Balancer daha önce de saldırıya uğramıştı ancak bu denli devasa bir miktara ulaşmamıştı. Zaten kırılgan olarak piyasa bu haberin ardından yine düşüşe geçti ve Bitcoin fiyatı 103 bin dolar seviyesine dokundu.
