Balancer protokolü saldırıya uğradı, 116 milyon dolar çalındı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son haftalarda Donald Trump ve Binance eski kurucusu CZ tarafından yapıldığına inanılan manipülasyonlarla kripto para piyasası kan gölüne döndü. Daha önce ayda bir iki kere gerçekleşen likidite avları her gün yaşanır hale geldi. Para kazanma hayaliyle piyasaya giren küçük yatırımcı ise av oldu.

Kara haberler üst üste

Piyasaya ilaç olacak iyi haberleri beklerken maalesef kara haberler ardı ardına geliyor. Uzun zamandır DeFi protokolü olarak kullanılan Balancer platformu siber saldırıya uğradı ve 116 milyon dolarlık varlık çalındı.

Western Union kripto para piyasasını hareketlendirecek 6 gün önce eklendi

Saldırganların akıllı kontratların çalışma sürecinde yer alan bir açığı suiistimal ettikleri ve bir komutla fonları dışarı çıkardıkları tahmin ediliyor. Sadece Balancer platformu değil fork olarak adlandırılan alt platformlarından da varlıklar çalındı.

Balancer ekibi çalınan varlıkları tam olarak geri döndürebilen olursa yüzde 20’sini hediye edeceğini duyurdu. Eğer 48 saat içerisinde fonlar geri gelmezse kolluk kuvvetleri ile iş birliği yapacaklarını da belirtti.

Balancer daha önce de saldırıya uğramıştı ancak bu denli devasa bir miktara ulaşmamıştı. Zaten kırılgan olarak piyasa bu haberin ardından yine düşüşe geçti ve Bitcoin fiyatı 103 bin dolar seviyesine dokundu.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kripto para piyasasında dev soygun

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: