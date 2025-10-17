Giriş
    Donald Trump kripto para piyasasını adeta sömürdü: 1 milyar doların üzerinde gelir

    ABD başkanlığı koltuğuna daha oturmadan kripto para sektörüne balıklama dalan Donald Trump, aradan geçen zamanda sektöre ilaç olamadı ancak ailesine zenginlik kattı. 

    Trump Tam Boyutta Gör
    Kendisini kripto dostu olarak lanse eden ve ABD’yi kripto para başkenti yapma sözü veren Donald Trump, koltuğa oturduğu günden bu yana kendisini kriptonun merkezine oturtmuş durumda. Yatırımcı kan ağlarken Trump servetine servet katıyor. 

    Donald Trump kendisine yontuyor

    Financial Times tarafından verilen bilgilere göre Trump ailesinin kripto para piyasasından bugüne kadar elde ettiği gelir 1 milyar doları aştı. Ailenin temsilcilerinden Eric Trump da bu meblağı doğruladı. Trump ailesinin malvarlığının 7 milyar dolar olduğu bilinirken neredeyse yüzde 15 gibi bir orana denk geliyor.

    Trump ailesi tarafından kurulan ve geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen WLFI kripto parasının 550 milyon dolar gelir getirdiği ifade ediliyor. Bunun haricinde Trump ve Melanie kripto paraları, NFT kartları, Bitcoin madencilik gelirleri de var. Ayrıca merkeziyetsiz borsalarda Trump ailesine ait olduğu tahmin edilen cüzdanların kaldıraçlı işlemlerde 100 milyon dolardan fazla kazandığı belirtiliyor. 

    Ne var ki Trump dönemi ile büyük beklentilerin oluştuğu kripto boğası hayallerde kaldı. Bitcoin ve Ethereum bu süreçte önemli kazanımlar sağlarken diğer majör para birimleri yerinde saydı ya da geriledi. Özellikle geçen hafta yaşanan büyük çöküşte tüm varlığını kaybedip intihar edenlerin olduğu belirtiliyor.
     

    koçari 19 saat önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

