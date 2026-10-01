Micron’un DRAM geliri bir yılda yüzde 343 arttı: RAM krizi şirkete yaradı

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RAM fiyatlarındaki sert yükseliş ve yapay zeka yatırımlarındaki artış bellek üreticilerinin gelirlerini hızla artırıyor. Bu ortamın en büyük kazananlarından biri olan Micron, mali yılın dördüncü çeyreğinde 54,2 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin geliri, analist tahminlerini 3 milyar doların üzerinde aştı.

Micron rekor gelir açıkladı

Micron’un ana gelir kalemini oluşturan DRAM tarafındaki büyüme ise çok daha dikkat çekici. Şirket, dördüncü çeyrekte 39,8 milyar dolarlık rekor DRAM geliri elde etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 343 artış anlamına geliyor. DRAM, Micron’un toplam gelirinin yüzde 73’ünü oluştururken, bir önceki çeyreğe kıyasla gelir yüzde 27 yükseldi.

DRAM belleklerin yanı sıra NAND flash ürünlerinde de arz açığı devam ederken Micron bu alanda da rekor seviyeye ulaştı. Şirketin NAND geliri yıllık bazda yüzde 526 artarak 14,1 milyar dolara çıktı. NAND, toplam gelirin yüzde 26’sını oluştururken çeyreklik bazda yüzde 42 büyüme kaydetti.

Bu dönemde DRAM fiyatları yüzde 15-20, NAND fiyatları ise yaklaşık yüzde 30 oranında arttı. Fiyatlardaki yükseliş, yapay zeka sunucuları başta olmak üzere bilgisayar, akıllı telefon ve diğer elektronik cihazları doğrudan etkiliyor.

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Yapay zeka yatırımlarının etkisi Micron’un veri merkezi faaliyetlerinde de belirgin şekilde görülüyor. Şirketin veri merkezi operasyonlarından elde ettiği gelir 18 milyar dolara yükseldi. Bir yıl önce aynı kalemde elde edilen gelirin 1,57 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Micron, şirketin görünümünün 2027'de daha da iyileşmesini bekliyor.

HBM talebi Micron için kritik önemde

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Micron, ABD merkezli HBM üreten tek şirket konumunda bulunuyor. HBM, yapısında standart DRAM teknolojisini kullanıyor ve yapay zeka sistemlerinde kullanılan gelişmiş işlemcilerin önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte şirketin açıkladığı DRAM gelirleri, üretilen belleğin ne kadarının yapay zeka sistemlerine, ne kadarının tüketici elektroniğine gittiğini ayrı olarak göstermiyor. Dolayısıyla mevcut gelir artışının tamamını yapay zeka kaynaklı talebe bağlamak mümkün değil. Ancak büyük kısmını buna yazmak da makul.

Öte yandan Micron, HBM üretim kapasitesini artırmak için ABD'de iki yeni üretim tesisi kuruyor. Aktarılanlara göre söz konusu tesislerin toplam yatırım maliyeti yaklaşık 250 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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Kriz Micron’a yaradı: DRAM geliri bir yılda yüzde 343 arttı

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