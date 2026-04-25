    Krizde olan Porsche, Bugatti defterini kapatıyor

    Alman spor otomobil üreticisi Porsche, ortağı olduğu Bugatti'nin hisselerini satma kararı aldı. Bugatti ve Rimac'taki hisselerini satacak olan şirket, ana işine odaklanacak.

    Alman spor otomobil üreticisi Porsche, ortağı olduğu Bugatti'nin hisselerini satma kararı aldı. Şirket, Bugatti Rimac ve Rimac Group’taki tüm hisselerini satarak yeni bir dönemin önünü açıyor.

    ABD'li bir konsorsiyuma satacak

    Anlaşma kapsamında Porsche’nin Bugatti Rimac’taki %45 ve Rimac Group’taki %20,6’lık payı, New York merkezli yatırım şirketi HOF Capital liderliğindeki bir konsorsiyuma devredilecek. Konsorsiyumun en büyük yatırımcısı ise BlueFive Capital olurken, ABD ve Avrupa’dan çeşitli kurumsal yatırımcılar da sürece dahil oluyor. Finansal detaylar henüz açıklanmadı ancak satışın büyüklüğünün Porsche’nin yıl sonu finansallarında netleşmesi bekleniyor.

    Regülasyon onaylarının ardından, Mate Rimac liderliğindeki Rimac Group, Bugatti Rimac üzerindeki kontrolünü artıracak. HOF Capital ise Rimac Group’un en büyük hissedarlarından biri haline gelecek. Bu gelişme, kariyerine garajında eski BMW’leri elektrikli araçlara dönüştürerek başlayan Mate Rimac için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

    Porsche neden satıyor?

    Porsche, bu satışla çekirdek işine odaklanacağını belirtiyor. Ancak sektör yorumcularına göre bu hamle, şirketin son dönemde yaşadığı finansal baskılarla doğrudan bağlantılı.

    2025 yılında Porsche’nin operasyonel kârı %93 oranında düşerken, bu gerilemede şirketin elektrikli araç stratejisindeki değişim de etkili oldu. Tam elektrikli dönüş planlarında geri adım atan marka, içten yanmalı ve hibrit modellere yeniden ağırlık vermeye başladı. Bu performans düşüşü, ana şirket Volkswagen Grubu üzerinde de baskı oluşturdu.

    Porsche’nin Rimac’a erken dönemde yaptığı yatırım, şirketin küresel ölçekte ciddi bir mühendislik gücü olarak tanınmasını sağladı. Ayrıca 2021’de kurulan Bugatti Rimac ortaklığı, Bugatti Chiron sonrası dönemde markaya yeni bir yön çizdi. Bu iş birliği aynı zamanda Porsche’nin kendi elektrikli araç teknolojilerine de katkı sundu.

    Müşteri tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Bugatti zaten operasyonel olarak büyük ölçüde bağımsız çalışıyordu. Markanın, Chiron'un halefi olan yeni hiper otomobili Bugatti Tourbillon, doğal emişli V16 motor ve hibrit sistemle mevcut yapı altında geliştirilmiş durumda.

