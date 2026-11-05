Arkane stüdyosunu ve krize giren Blade oyununu Ubisoft kurtarabilir

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Xbox'ın küçülme kararıyla krize giren Arkane Lyon ve Blade oyunu için sevindirici bir gelişme yaşandı. Bloomberg'in haberine göre Fransız oyun devi Ubisoft, stüdyoyu bünyesine katmak amacıyla Xbox ile masaya oturdu. Yıl sonuna kadar bir anlaşma sağlanamaması durumunda kapatılması beklenen stüdyo için Ubisoft'un hamlesi büyük bir umut ışığı oldu. Satış gerçekleşirse, çalışmaları tamamlanmaya yakın olan Blade oyununun 2027 sonunda çıkması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Bu yıl küçülmeye giden Xbox, çok sayıda projeyi iptal ederken, bünyesinde bulunan bazı stüdyoları da ya kapattı ya da başka alıcı bulmaları için serbest bıraktı. Xbox'ta yaşanan bu değişimden etkilenen stüdyolardan biri de Fransa merkezliArkane oldu. Dishonered ve Prey gibi dikkat çekici oyunlardan tanıdığımız stüdyonun geleceği belirsiz hâle gelirken, bir süredir üzerinde çalıştıkları Blade oyunu da tehlikeye girdi.

Son haftalarda gelen haberler, Arkane tarafından geliştirilen Blade oyununun iptal edilebileceğini öne sürüyordu. Ancak son günlerde yeni bir seçenek ortaya çıkmış durumda. Fransız oyun devi Ubisoft, Arkane Lyon'u bünyesine katma ihtimali üzerinde duruyor.

Ubisoft, Arkane Lyon İçin Xbox'a Teklif Yaptı

Bloomberg'in haberine göre son günlerde üç farklı alıcı Arkane Lyon için Xbox'a teklif sundu. Bu taliplerden biri de Ubisoft oldu. İki şirket arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Olur da bu yıl sonuna kadar potansiyel alıcılardan biriyle anlaşmaya varılmazsa, stüdyonun kapatılması kaçınılmaz olabilir. Ancak bu noktada hem Blade oyunu, hem de Arkane için bir umut ışığı görünüyor.

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2023 Game Awards sırasında duyurulan Blade oyunu hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak Arkane içinden bilgi alan kaynaklar, oyunun tamamlanmaya yakın olduğunu ve çalışmalar aksamadığı takdirde 2027'nin son çeyreğine yetiştirilebileceğini söylüyor.

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Krize giren Blade oyununu Ubisoft kurtarabilir

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