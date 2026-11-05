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    Arkane stüdyosunu ve krize giren Blade oyununu Ubisoft kurtarabilir

    Xbox'ın gözden çıkardığı Arkane stüdyosu da stüdyonun bir süredir üzerinde çalıştığı Blade oyunu da krize girmiş durumda. Ancak gelen haberlere göre Ubisoft, ikisini de kurtarabilir.

    Bu yıl küçülmeye giden Xbox, çok sayıda projeyi iptal ederken, bünyesinde bulunan bazı stüdyoları da ya kapattı ya da başka alıcı bulmaları için serbest bıraktı. Xbox'ta yaşanan bu değişimden etkilenen stüdyolardan biri de Fransa merkezliArkane oldu. Dishonered ve Prey gibi dikkat çekici oyunlardan tanıdığımız stüdyonun geleceği belirsiz hâle gelirken, bir süredir üzerinde çalıştıkları Blade oyunu da tehlikeye girdi.

    Son haftalarda gelen haberler, Arkane tarafından geliştirilen Blade oyununun iptal edilebileceğini öne sürüyordu. Ancak son günlerde yeni bir seçenek ortaya çıkmış durumda. Fransız oyun devi Ubisoft, Arkane Lyon'u bünyesine katma ihtimali üzerinde duruyor.

    Ubisoft, Arkane Lyon İçin Xbox'a Teklif Yaptı

    Bloomberg'in haberine göre son günlerde üç farklı alıcı Arkane Lyon için Xbox'a teklif sundu. Bu taliplerden biri de Ubisoft oldu. İki şirket arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Olur da bu yıl sonuna kadar potansiyel alıcılardan biriyle anlaşmaya varılmazsa, stüdyonun kapatılması kaçınılmaz olabilir. Ancak bu noktada hem Blade oyunu, hem de Arkane için bir umut ışığı görünüyor.

    2023 Game Awards sırasında duyurulan Blade oyunu hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak Arkane içinden bilgi alan kaynaklar, oyunun tamamlanmaya yakın olduğunu ve çalışmalar aksamadığı takdirde 2027'nin son çeyreğine yetiştirilebileceğini söylüyor.

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