Kuantum fiziğinde yeni bir sınır keşfedildi: Heisenberg'in ötesine geçildi

Tam Boyutta Gör Kuantum fiziği denildiğinde akla ilk gelen kavramlardan biri, ünlü fizikçi Werner Heisenberg tarafından ortaya koyulan "belirsizlik ilkesi" olur. Bu ilkeye göre bir parçacığın konumu ile momentumu aynı anda sınırsız doğrulukla ölçülemez; birini daha hassas ölçmeye çalıştıkça diğerine dair belirsizlik artar. Bu durum ölçüm cihazlarının yetersizliğinden değil, doğrudan doğanın işleyişinden kaynaklanan temel bir sınır olarak kabul edilir.

Ancak bugüne kadar konum ve zaman arasında benzer bir temel sınır bulunduğu düşünülmüyordu. Ne var ki Almanya'da yürütülen yeni bir çalışmada, elektronların uzay ve zamandaki hareketini aynı anda olağanüstü hassasiyetle takip etmeye çalışırken, daha önce fark edilmeyen yeni bir kuantum sınırı keşfedildi. Bilim insanlarının "uzay-zaman sınırı" adını verdiği bu olgu, geleceğin kuantum teknolojileri için de önemli sonuçlar doğurabilir.

Elde edilen bulgulara göre elektronların hareket ettiği anı daha hassas şekilde belirlemek mümkün olsa da bunun bir bedeli var: Elektronun uzaydaki kuantum dalga fonksiyonu aynı oranda daha geniş bir alana yayılıyor. Yani elektronun zamanda tam olarak "ne zaman" hareket ettiğini daha kesin belirlemeye çalıştıkça, "nerede" bulunduğuna dair uzamsal kesinlik azalıyor.

Elektronların Hareketini İzlemek Neden Bu Kadar Önemli?

Bilim insanları uzun zamandır elektronların hareketini hem atomik ölçekte hem de son derece kısa zaman aralıklarında gözlemleyebilmenin yollarını arıyor. Çünkü geleceğin işlemcileri, kuantum bilgisayarları, yeni nesil enerji teknolojileri ve hatta kimyasal reaksiyonların hassas biçimde kontrol edilmesi gibi pek çok alan, elektronların nasıl davrandığının ayrıntılı şekilde anlaşılmasına bağlı.

Sorun şu ki elektronlar inanılmaz hızlarda hareket ediyor. Günümüzde kullanılan en gelişmiş mikroskoplar atomları görüntüleyebilse bile elektronların zaman içerisindeki hareketini doğrudan izleyemiyor. Bunun için attosaniye ölçeğinde çalışan adeta ultra yüksek hızlı bir kameraya ihtiyaç duyuluyor. Bir attosaniye, saniyenin milyarda birinin milyarda biri anlamına geliyor. Elektronlar bu kadar kısa bir sürede atom ölçeğindeki mesafeleri kat edebiliyor.

Araştırma ekibi bu amaçla son derece hassas lazer darbeleri üretebilen özel bir sistem geliştirdi. Deney sırasında atomik ölçekte sivriltilmiş metal bir uç ile gümüş yüzey arasında hareket eden elektronlar, iki farklı lazer darbesiyle kontrol edildi. Bilim insanları bu darbeler arasındaki zaman farkını değiştirerek elektronların tam olarak hangi anda tünelleme yaptığına dair ayrıntılı bir zaman haritası oluşturmayı başardı.

Elektronlar Parçacık Gibi Değil, Dalga Gibi Davrandı

Deney sırasında gözlemlenen süreç, kuantum fiziğinin en ilginç olaylarından biri olan kuantum tünelleme mekanizmasıyla gerçekleşti. Klasik fiziğe göre aşılması mümkün görünmeyen enerji bariyerlerini kuantum parçacıkları belirli koşullar altında geçebiliyor. Günümüzde taramalı tünelleme mikroskoplarından yarı iletken teknolojilerine kadar pek çok alanda kullanılan bu etki, kuantum mekaniğinin en önemli uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor.

Araştırmacılar bu deneyde tünellemenin gerçekleştiği anı attosaniye hassasiyetinde ölçmeyi başardı. Ancak deneyler elektronların klasik anlamda küçük tanecikler gibi hareket etmediğini, bunun yerine kuantum dalgaları şeklinde davrandığını da bir kez daha ortaya koydu.

Araştırmaya eşlik eden kuantum simülasyonları ise ilginç bir başka ayrıntıyı daha gözler önüne serdi. Simülasyonlara göre elektronlar lazer alanına anında tepki vermiyor; hareketleri yaklaşık 500 attosaniyelik son derece küçük bir gecikmeyle gerçekleşiyor.

Kuantum güvenliği yarışı yarı iletken sektörüne taşındı 1 gün önce eklendi

Yeni "Uzay-Zaman Sınırı" Deneysel Olarak Gösterildi

Çalışmanın en dikkat çekici sonucu ise araştırmacıların "uzay-zaman sınırı" olarak tanımladığı yeni kuantum kısıtlamasının deneysel olarak gösterilmiş olması oldu.

Araştırmacılara göre bu çalışma yalnızca kuantum fiziğine dair yeni bir temel sınır ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte elektron hareketinin doğal hız sınırında çalışan elektronik sistemlerin geliştirilmesine de katkı sağlayabilir. Özellikle tek bir elektronun çok küçük bir uzay ve zaman aralığında yönlendirilmesiyle son derece yoğun elektrik akımları oluşturulabileceği belirtiliyor. Bu sayede gelecekte belirli kimyasal bağların yalnızca istenilen anda kırılması veya değiştirilmesi mümkün olabilir. Aynı yaklaşımın çok daha uzun vadede kuantum bilgi işlem sistemlerinin ve elektronik bileşenlerin bugünkü CMOS tabanlı teknolojilerden yüz binlerce kat daha yüksek hızlarda çalışmasına katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Araştırmanın ortaya koyduğu "uzay-zaman sınırı" da bu hedefe giden yolda kuantum fiziğinin yeni temel kurallarından biri hâline gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Kuantum fiziğinde yeni bir uzay-zaman sınırı keşfedildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: