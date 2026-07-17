Kuantuma alternatif olabilir: İşlemciler için umut veren yeni teknoloji geliştirildi

Yapay zeka ve bilgisayarlar hızlanabilir
Geliştirilen sistem, yapay zeka, optimizasyon ve büyük veri analizi gibi bugün kuantum bilgisayarların çözmesi beklenen bazı karmaşık hesaplama problemlerini çok daha düşük enerji tüketerek çözme potansiyeli taşıyor.
Çalışmada kullanılan yapı, klasik işlemcilerde olduğu gibi her bileşeni merkezi bir saat sinyaliyle yönetmek yerine, çok küçük manyetik yapıların kendi kendine aynı ritimde çalışmasını sağlıyor. Araştırmacılara göre bu yöntem hem enerji tüketimini azaltıyor hem de çok sayıda bileşenin birlikte çalışmasını kolaylaştırıyor.
Araştırmacılar bu teknolojinin özellikle yapay zeka, görüntü işleme, büyük veri analizi ve karmaşık optimizasyon hesaplamalarında kullanılabileceğini düşünüyor. Çünkü sistem, bazı hesaplamaları geleneksel işlemciler gibi tek tek yapmak yerine, fiziksel yapısının doğal davranışı sayesinde çok daha hızlı çözebiliyor.
Daha hızlı ve verimli
Bir diğer önemli avantaj ise düşük enerji tüketimi. Araştırmaya göre bu yapı onlarca gigahertz hızında çalışabilecek potansiyele sahip olurken, mevcut çözümlere kıyasla çok daha az güç harcıyor. Bu da gelecekte hem veri merkezlerinde hem de mobil cihazlarda daha verimli işlemcilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan ve Gothenburg Üniversitesi, IIT Bhubaneswar ile Tohoku Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmanın şimdiki hedefi ise, sistemi tamamen programlanabilir hale getirmek. Böylece bu teknoloji yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek ürünlerde de kullanılabilecek seviyeye ulaşabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: