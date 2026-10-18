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    Küçük çocuk Paris'teki fuarda sergilenen lüks Mercedes'i stant duvarına çarptı

    Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen lüks Mercedes VLE, küçük bir çocuğun aracı geri vitese alması sonucu stant duvarına çarptı. Yaşanan olay fuardaki güvenlik önlemlerini tartışmaya açtı.

    Küçük çocuk fuarda sergilenen Lüks Mercedes'i duvara çarptı Tam Boyutta Gör
    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Mondial de l'Auto 2026 fuarında sıra dışı bir kaza yaşandı. 17 Ekim Cumartesi günü Paris Expo Porte de Versailles'da gerçekleşen olayda, sergilenen lüks Mercedes VLE modelinin sürücü koltuğuna oturan küçük yaştaki bir çocuk, aracı geri vitese alarak stant duvarına çarptı.

    Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, aracın geriye doğru hareket ederek stant duvarına çarptığı ve çocuğun daha sonra araçtan şaşkın bir ifadeyle indiği görülüyor. Kazanın ardından stand çevresinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Fransız medyası tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşarak viral hale geldi.

    Fuarda güvenlik tartışması

    Olayın ardından fuardaki güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu. Ziyaretçiler fuar alanında sergilenen araçların çalışabilir vaziyette bırakılmasının büyük bir ihmalkârlık olduğunu vurgulayarak, çocukların araçlara rahatça binebilmesinin ve hareket ettirebilmesinin ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğunu dile getirdi.

    Küçük çocuk fuarda sergilenen Lüks Mercedes'i duvara çarptı Tam Boyutta Gör
    Fuarın dikkat çeken modelleri arasında yer alan Mercedes VLE, markanın yeni nesil tamamen elektrikli lüks minibüs modeli olarak sergileniyordu. Limuzin konforunu MPV'nin çok yönlülüğü ile birleştiren araç, 115 kWh bataryasıyla WLTP standartlarına göre 700 kilometreye kadar menzil vadediyor.
    Küçük çocuk fuarda sergilenen Lüks Mercedes'i duvara çarptı Tam Boyutta Gör
    Almanya'da Mercedes VLE 300'ün başlangıç fiyatı yaklaşık 70.735 euro olarak açıklanırken, daha güçlü ve dört tekerlekten çekişli VLE 400 4MATIC versiyonu 78.450 euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.
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