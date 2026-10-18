Küçük çocuk Paris'teki fuarda sergilenen lüks Mercedes'i stant duvarına çarptı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, aracın geriye doğru hareket ederek stant duvarına çarptığı ve çocuğun daha sonra araçtan şaşkın bir ifadeyle indiği görülüyor. Kazanın ardından stand çevresinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Fransız medyası tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşarak viral hale geldi.
Fuarda güvenlik tartışması
Olayın ardından fuardaki güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu. Ziyaretçiler fuar alanında sergilenen araçların çalışabilir vaziyette bırakılmasının büyük bir ihmalkârlık olduğunu vurgulayarak, çocukların araçlara rahatça binebilmesinin ve hareket ettirebilmesinin ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğunu dile getirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: