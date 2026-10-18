Küçük çocuk Paris'teki fuarda sergilenen lüks Mercedes'i stant duvarına çarptı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Mondial de l'Auto 2026 fuarında sıra dışı bir kaza yaşandı. 17 Ekim Cumartesi günü Paris Expo Porte de Versailles'da gerçekleşen olayda, sergilenen lüks Mercedes VLE modelinin sürücü koltuğuna oturan küçük yaştaki bir çocuk, aracı geri vitese alarak stant duvarına çarptı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, aracın geriye doğru hareket ederek stant duvarına çarptığı ve çocuğun daha sonra araçtan şaşkın bir ifadeyle indiği görülüyor. Kazanın ardından stand çevresinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Fransız medyası tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşarak viral hale geldi.

Fuarda güvenlik tartışması

Olayın ardından fuardaki güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu. Ziyaretçiler fuar alanında sergilenen araçların çalışabilir vaziyette bırakılmasının büyük bir ihmalkârlık olduğunu vurgulayarak, çocukların araçlara rahatça binebilmesinin ve hareket ettirebilmesinin ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğunu dile getirdi.

Tam Boyutta Gör Fuarın dikkat çeken modelleri arasında yer alan Mercedes VLE, markanın yeni nesil tamamen elektrikli lüks minibüs modeli olarak sergileniyordu. Limuzin konforunu MPV'nin çok yönlülüğü ile birleştiren araç, 115 kWh bataryasıyla WLTP standartlarına göre 700 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Tam Boyutta Gör Almanya'da Mercedes VLE 300'ün başlangıç fiyatı yaklaşık 70.735 euro olarak açıklanırken, daha güçlü ve dört tekerlekten çekişli VLE 400 4MATIC versiyonu 78.450 euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

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Küçük çocuk fuarda sergilenen Lüks Mercedes'i duvara çarptı

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