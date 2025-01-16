Küçük esnafa Ödeal krizi: Pos cihazlarındaki hata düzeltilemiyor!

- İşletmeler 14 Ocak'tan beri kartlı işlem yapamıyor!
- Ödeal güncelleme yapmadığı için esnaf müşteri kaybediyor
- Vergi kaybı!
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İşletmeler 14 Ocak'tan beri kartlı işlem yapamıyor!
Ödeal POS’ları 14 Ocak 2025 tarihinden beri devre dışı kalmış durumda. Çağrı merkezine ulaşan işletmelere net bilgi verilmiyor ve “Çalışmalar devam ediyor” ifadesi kullanılıyor. Sorunun kaynağı ve çözümü hakkındaki belirsizlik sürdüğü için bu sorunun ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Ödeal üye iş yerleri, bu sorun çözülene kadar kartlı ödeme alamayacak.
Ödeal güncelleme yapmadığı için esnaf müşteri kaybediyor
Ödeal sorunu gideremediği için işletmelerin beklemekten başka çaresi kalmıyor. İş yerleri, kartlı ödeme yapmak isteyen müşteriden nakit ödeme talep etmek zorunda kalıyor. Kartlı ödeme yapacak müşterileri kaçırıyor.
Ödeal’ın açıkladığı verilere göre Ödeal’ı kullanan 125 binden fazla üye işletme bulunuyor. Bunun büyük bölümünü küçük ve orta ölçekteki işletmeler oluşturuyor. Bu işletmelerde Ödeal’a alternatif başka bir POS cihazı bulunmadığı için kartlı ticaret yapılamıyor.
Vergi kaybı!
Ödeal POS cihazlarındaki bu sorun devlet adına vergi kaybına yol açıyor. Yeni nesil ödeme cihazları ile ödeme alınırken doğrudan T.C. kimlik numarası ile müşteri adına fatura kesilerek vergi kaybı önleniyordu. Nakit ödeme alındığında ise vergi kaybının önü açılıyor. Maliyenin sıkı denetim uyguladığı ortamda nakit ticareti, hem esnaf adına hem de devlet adına çeşitli sorunlara neden oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil