    Atlanta'da küçük kapsüllerden oluşan otonom toplu taşıma sistemi inşa ediliyor

    ABD’nin Atlanta kentinde, sürücüsüz elektrikli araçlardan oluşan ve özel kılavuz yollar üzerinde çalışacak yeni bir toplu taşıma sistemi inşa edilecek.              

    Küçük kapsüllerden oluşan otonom toplu taşıma sistemi geliyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Atlanta kentinde, sürücüsüz elektrikli araçlardan oluşan ve özel kılavuz yollar üzerinde çalışacak yeni bir toplu taşıma sistemi için ilk adım atıldı. Kaliforniya merkezli girişim Glydways, “Automated Transit Network” (ATN) adını verdiği sistemin dünya çapındaki ilk pilot hattının inşasına Güney Metro Atlanta’da başladı.

    800 metrelik pilot hat inşa ediliyor

    Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki pilot hat, ATL SkyTrain ile Gateway Center Arena arasında hizmet verecek. Sistem, Aralık 2026’da ücretsiz bir kamu test servisi olarak devreye alınacak. Hat üzerinde üç erişim noktası bulunacak: SkyTrain bağlantısı, arena girişi ve büyük otopark alanının ortası. Kontrollü ve talebin öngörülebilir olduğu bu koridor, teknolojinin gerçek koşullarda test edilmesi için ideal bir ortam olarak görülüyor.

    Küçük kapsüllerden oluşan otonom toplu taşıma sistemi geliyor Tam Boyutta Gör
    Glydways’in sistemi, küçük elektrikli yolcu kapsüllerinin yalnızca kendilerine ayrılmış dar kılavuz yollarda çalışmasına dayanıyor. Yapay zeka destekli yazılım sayesinde 7/24, talebe bağlı (on-demand) hizmet sunulması planlanıyor.

    Saatte 10.000 yolcu kapasitesi

    Şirketin iddiasına göre ölçeklendirilmiş sistem, yalnızca 2 metre genişliğindeki bir koridorda saatte 10.000 yolcu taşıyabilecek kapasiteye ulaşabilir. Bu da hafif raylı sistemlerle benzer bir taşıma kapasitesi anlamına geliyor. Ancak Glydways, bunu geleneksel raylı sistemlere kıyasla çok daha düşük altyapı maliyetleri ve daha kısa inşaat süreleriyle gerçekleştirebileceğini savunuyor.

    Küçük kapsüllerden oluşan otonom toplu taşıma sistemi geliyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, sürücüsüz operasyon, elektrikli tahrik ve kontrollü hat yapısı sayesinde bakım giderlerinin düşük tutulacağını; böylece sübvansiyon olmadan, otobüs bileti seviyesinde ücretlendirme yapılabileceğini öne sürüyor. Atlanta pilotu için kesin maliyet ve bilet fiyatı ise henüz açıklanmadı.

    Glydways, sistem için uluslararası düzeyde de temaslarda bulunuyor. Şirket, Roads and Transport Authority ile ve Abu Dhabi Investment Office ile anlaşmalar imzaladığını duyurdu. Ayrıca Tokyo, Florida, Kaliforniya ve New York’taki yetkililerle de görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

    Atlanta’daki pilotun performansı, Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) liderliğinde yürütülecek fizibilite çalışmasıyla değerlendirilecek. Başarılı olması durumunda sistemin havaalanı bağlantıları, banliyö hatları ve yüksek yoğunluklu diğer koridorlara genişletilmesi gündeme gelebilir.

    Kaynakça https://newatlas.com/urban-transport/glydways-automated-transit-network-atlanta-pilot/ https://www.glydways.com/atlanta/
