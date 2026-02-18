Atlanta'da küçük kapsüllerden oluşan otonom toplu taşıma sistemi inşa ediliyor

800 metrelik pilot hat inşa ediliyor
Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki pilot hat, ATL SkyTrain ile Gateway Center Arena arasında hizmet verecek. Sistem, Aralık 2026’da ücretsiz bir kamu test servisi olarak devreye alınacak. Hat üzerinde üç erişim noktası bulunacak: SkyTrain bağlantısı, arena girişi ve büyük otopark alanının ortası. Kontrollü ve talebin öngörülebilir olduğu bu koridor, teknolojinin gerçek koşullarda test edilmesi için ideal bir ortam olarak görülüyor.
Saatte 10.000 yolcu kapasitesi
Şirketin iddiasına göre ölçeklendirilmiş sistem, yalnızca 2 metre genişliğindeki bir koridorda saatte 10.000 yolcu taşıyabilecek kapasiteye ulaşabilir. Bu da hafif raylı sistemlerle benzer bir taşıma kapasitesi anlamına geliyor. Ancak Glydways, bunu geleneksel raylı sistemlere kıyasla çok daha düşük altyapı maliyetleri ve daha kısa inşaat süreleriyle gerçekleştirebileceğini savunuyor.
Glydways, sistem için uluslararası düzeyde de temaslarda bulunuyor. Şirket, Roads and Transport Authority ile ve Abu Dhabi Investment Office ile anlaşmalar imzaladığını duyurdu. Ayrıca Tokyo, Florida, Kaliforniya ve New York’taki yetkililerle de görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.
Atlanta'daki pilotun performansı, Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) liderliğinde yürütülecek fizibilite çalışmasıyla değerlendirilecek. Başarılı olması durumunda sistemin havaalanı bağlantıları, banliyö hatları ve yüksek yoğunluklu diğer koridorlara genişletilmesi gündeme gelebilir.