Daha hızlı, daha ucuz, daha performanslı: GPT-5.4 mini neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka model ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin son hamlesi olan GPT-5.4 mini ve GPT-5.4 nano, yüksek performansı daha düşük maliyet ve daha hızlı çalışma süreleriyle sunarak dikkat çekiyor. Yeni modeller, özellikle gerçek dünya uygulamalarında hız ve verimlilik gereksinimlerinin ön plana çıktığı senaryolar için tasarlanmış durumda.

GPT-5.3’ten GPT-5.4’e geçişle birlikte model performansında kayda değer artışlar görülürken bu yeni duyuru büyük modellerden daha küçük ama etkili modellere doğru önemli bir yön değişimini işaret ediyor.

Daha hızlı iş akışı sağlanıyor

Yeni tanıtılan GPT-5.4 mini ve nano modelleri, yüksek hacimli ve gecikmeye duyarlı iş yükleri için optimize edildi. Şirketin açıklamasına göre bu modeller kodlama yardımcıları, alt ajan sistemleri, ekran görüntüsü analiz eden bilgisayar kullanımı senaryoları ve gerçek zamanlı çok modlu uygulamalarda öne çıkıyor.

Bu yaklaşım, yapay zeka kullanımında önemli bir paradigma değişimini yansıtıyor. Artık en iyi model her zaman en büyük olan değil, hızlı yanıt verebilen, araçları güvenilir şekilde kullanabilen ve karmaşık görevlerde yeterli performansı sunabilen model olarak tanımlanıyor.

GPT-5.4 mini, önceki nesil GPT-5 mini’ye kıyasla kodlama, akıl yürütme, çok modlu anlama ve araç kullanımı gibi alanlarda belirgin iyileştirmeler sunarken iki kattan fazla hız artışı sağlıyor. GPT-5.4 nano ise serinin en küçük ve en hızlı modeli olarak sınıflandırma, veri çıkarımı ve daha basit kodlama görevlerine odaklanıyor.

Performans etkileyici

Tam Boyutta Gör Performans tarafında en çarpıcı gelişme, küçük modelin büyük modele yaklaşan sonuçlar elde etmesi oldu. GPT-5.4 mini SWE-bench Pro testinde yüzde 54.38 skor alarak GPT-5 mini’nin yüzde 45.69’luk performansını geride bıraktı. Terminal-Bench 2.0’da yüzde 60 seviyesine ulaşan model, önceki neslin yüzde 38.20’lik sonucuna kıyasla ciddi sıçrama gösterdi. GPQA Diamond testinde yüzde 88.01 skor elde eden mini model, GPT-5.4’ün yüzde 93’lük performansına oldukça yaklaştı. OSWorld-Verified sonuçlarında ise yüzde 72.13 ile yine büyük fark yarattı.

Bu veriler, daha küçük ve hafif bir modelin, amiral gemisi seviyesine yakın doğruluk oranları sunabildiğini ortaya koyuyor.

GPT-5.4 nano ise mini modelin gerisinde kalsa da GPT-5 mini’ye kıyasla belirgin bir ilerleme sunuyor ve maliyet-performans dengesinde güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Ajan mimarisi şekilleniyor

Yeni modellerin en dikkat çekici kullanım alanlarından biri, “ajan” mimarileri. Bu yaklaşımda güçlü bir model planlama görevini üstlenirken daha küçük modeller alt görevleri yerine getiriyor. Bu yapı, gerçek dünyadaki ekip organizasyonlarına benzer bir işleyiş sunuyor.

GPT-5.4 mini, bu sistemlerde kod tabanı tarama, dosya inceleme ve doküman işleme gibi alt görevleri üstlenen “alt ajan” rolü için ideal bir çözüm olarak konumlandırılıyor. Ayrıca model, yoğun kullanıcı arayüzlerini içeren ekran görüntülerini hızlı şekilde analiz edebilmesiyle bilgisayar kullanım senaryolarında da öne çıkıyor.

Fiyatlandırma ve erişim detayları

GPT-5.4 mini halihazırda API, Codex ve ChatGPT üzerinden erişilebilir durumda. Modelin maliyeti 1 milyon giriş token’ı için 0.75 dolar, çıkış token’ı için ise 4.50 dolar olarak açıklandı. Ayrıca 400 bin token’lık geniş bağlam penceresi sunuyor.

GPT-5.4 nano ise yalnızca API üzerinden kullanılabiliyor ve 1 milyon giriş token’ı için 0.20 dolar, çıkış için 1.25 dolar fiyat etiketiyle geliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, tam sürüm GPT-5.4 modelinin fiyatı girişte 2.50 dolar, çıkışta ise 15 dolar seviyesinde. Bu da mini ve nano modellerin, maliyet açısından ciddi avantaj sunduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

