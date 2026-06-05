Dongfeng'in yeni 2.0T hibrit motoru yüzde 45,5 verimlilikle sertifika aldı

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng, hibrit motor teknolojilerindeki iddiasını yeni nesil Mach Power 2.0T motoruyla bir kez daha ortaya koydu. Şirketin Ar-Ge Enstitüsü tarafından geliştirilen hibrit odaklı 2.0 litrelik turbo benzinli motor, Çin Otomotiv Teknolojileri ve Araştırma Merkezi'ne (CATARC) bağlı Huacheng tarafından yapılan testler sonucunda yüzde 45,5 termal verimlilik sertifikası almaya hak kazandı.

Son yıllarda hibrit motorlarda elde edilen yüksek verimlilik değerleri genellikle 1.5 litrelik motorlar üzerinden gündeme gelirken, Dongfeng'in yeni çalışması daha büyük hacimli 2.0 litrelik sınıfa odaklanıyor. Bu segmentte geliştirilen motorlar, özellikle ağır SUV'lar ve arazi araçlarında yüksek performans beklentilerini karşılarken aynı zamanda hibrit sistemler için yüksek verimlilik sunmak zorunda. Bu nedenle mühendislik açısından daha karmaşık bir denge gerektiriyor.

MAKC yanma teknolojisi kullanılıyor

Dongfeng'in yeni motorunda şirketin "MAKC" olarak adlandırdığı yüksek verimli vuruntu önleyici hızlı yanma teknolojisi görev yapıyor. Motor, 1,29 strok/çap oranına sahip uzun stroklu bir mimari üzerine inşa edildi. Bu yapı, yanma odasında alev yayılımını daha kontrollü hale getirerek yakıtın daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Motor ayrıca 350 bar basınca sahip direkt enjeksiyon sistemi ve yüksek enerjili ateşleme teknolojisini bir araya getiriyor. Bu kombinasyon, daha yüksek sıkıştırma oranlarının kullanılmasına olanak tanırken vuruntu riskini azaltıyor ve motorun optimum verimlilik aralığında daha uzun süre çalışmasını sağlıyor.

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Yakıt tüketimini düşürmek amacıyla soğutmalı düşük basınçlı egzoz gazı geri dönüşüm (EGR) sistemi de kullanılıyor. Bu sistem yanma sıcaklıklarını düşürerek vuruntu eğilimini azaltıyor ve ateşleme zamanlamasının daha agresif şekilde ayarlanmasına imkan tanıyor. Dongfeng'e göre EGR sistemi tek başına araç bazında yüzde 3 ila 10 arasında yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Sürtünme kayıpları azaltıldı

Mühendisler motor içindeki enerji kayıplarını azaltmak için değişken deplasmanlı yağ pompası kullanırken, hareketli motor parçalarına elmas benzeri karbon (DLC) kaplamalar uyguladı. Bu sayede sürtünme kaynaklı kayıpların minimize edildiği belirtiliyor.

Büyük SUV'lar için geliştirildi

Tam Boyutta Gör Dongfeng'in yeni 2.0T motoru, geleneksel turbo benzinli motorlardan farklı olarak tamamen hibrit kullanım senaryoları düşünülerek tasarlandı. Şirket, yüksek verimlilik bölgesinin önceki nesle göre yüzde 30 oranında büyütüldüğünü açıkladı.

Motorda ayrıca değişken geometrili turboşarj sistemi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde 2.500 metreye kadar yüksek rakımlarda yapılan tırmanışlarda ve yüksek yük altında gerçekleştirilen otoyol sürüşlerinde performansın korunabildiği ifade ediliyor.

Çinli üreticiler arasında yeni rekabet alanı

Chery'nin Kunpeng C-DM-O 2.0T hibrit sistemiyle donatılan Jetour Zongheng G700 modelinin 2025 yılında seri üretime geçmesinin ardından yüzde 45,5 termal verimlilik seviyesi bu sınıfta önemli bir referans noktası haline gelmişti.

Öte yandan Geely kısa süre önce tanıttığı yeni i-HEV hibrit teknolojisinde yüzde 48,4 termal verimlilik elde ettiğini açıklayarak rekabeti bir adım daha ileri taşımıştı.

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Küçük motorlar yetmedi: Dongfeng'den 2.0 litrelik hibrit atağı

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