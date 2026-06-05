Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dongfeng'in yeni 2.0T hibrit motoru yüzde 45,5 verimlilikle sertifika aldı

    Çinli otomotiv devi Dongfeng, yeni nesil 2.0 litrelik hibrit motoruyla dikkat çekiyor. Yüzde 45,5 termal verimlilik sertifikası alan motor, büyük hacimli hibrit SUV'lar için geliştirildi.

    Küçük motorlar yetmedi: Dongfeng'den 2.0 litrelik hibrit atağı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng, hibrit motor teknolojilerindeki iddiasını yeni nesil Mach Power 2.0T motoruyla bir kez daha ortaya koydu. Şirketin Ar-Ge Enstitüsü tarafından geliştirilen hibrit odaklı 2.0 litrelik turbo benzinli motor, Çin Otomotiv Teknolojileri ve Araştırma Merkezi'ne (CATARC) bağlı Huacheng tarafından yapılan testler sonucunda yüzde 45,5 termal verimlilik sertifikası almaya hak kazandı.

    Son yıllarda hibrit motorlarda elde edilen yüksek verimlilik değerleri genellikle 1.5 litrelik motorlar üzerinden gündeme gelirken, Dongfeng'in yeni çalışması daha büyük hacimli 2.0 litrelik sınıfa odaklanıyor. Bu segmentte geliştirilen motorlar, özellikle ağır SUV'lar ve arazi araçlarında yüksek performans beklentilerini karşılarken aynı zamanda hibrit sistemler için yüksek verimlilik sunmak zorunda. Bu nedenle mühendislik açısından daha karmaşık bir denge gerektiriyor.

    MAKC yanma teknolojisi kullanılıyor

    Dongfeng'in yeni motorunda şirketin "MAKC" olarak adlandırdığı yüksek verimli vuruntu önleyici hızlı yanma teknolojisi görev yapıyor. Motor, 1,29 strok/çap oranına sahip uzun stroklu bir mimari üzerine inşa edildi. Bu yapı, yanma odasında alev yayılımını daha kontrollü hale getirerek yakıtın daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

    Motor ayrıca 350 bar basınca sahip direkt enjeksiyon sistemi ve yüksek enerjili ateşleme teknolojisini bir araya getiriyor. Bu kombinasyon, daha yüksek sıkıştırma oranlarının kullanılmasına olanak tanırken vuruntu riskini azaltıyor ve motorun optimum verimlilik aralığında daha uzun süre çalışmasını sağlıyor.

    Yakıt tüketimini düşürmek amacıyla soğutmalı düşük basınçlı egzoz gazı geri dönüşüm (EGR) sistemi de kullanılıyor. Bu sistem yanma sıcaklıklarını düşürerek vuruntu eğilimini azaltıyor ve ateşleme zamanlamasının daha agresif şekilde ayarlanmasına imkan tanıyor. Dongfeng'e göre EGR sistemi tek başına araç bazında yüzde 3 ila 10 arasında yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

    Sürtünme kayıpları azaltıldı

    Mühendisler motor içindeki enerji kayıplarını azaltmak için değişken deplasmanlı yağ pompası kullanırken, hareketli motor parçalarına elmas benzeri karbon (DLC) kaplamalar uyguladı. Bu sayede sürtünme kaynaklı kayıpların minimize edildiği belirtiliyor.

    Büyük SUV'lar için geliştirildi

    Küçük motorlar yetmedi: Dongfeng'den 2.0 litrelik hibrit atağı Tam Boyutta Gör
    Dongfeng'in yeni 2.0T motoru, geleneksel turbo benzinli motorlardan farklı olarak tamamen hibrit kullanım senaryoları düşünülerek tasarlandı. Şirket, yüksek verimlilik bölgesinin önceki nesle göre yüzde 30 oranında büyütüldüğünü açıkladı.

    Motorda ayrıca değişken geometrili turboşarj sistemi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde 2.500 metreye kadar yüksek rakımlarda yapılan tırmanışlarda ve yüksek yük altında gerçekleştirilen otoyol sürüşlerinde performansın korunabildiği ifade ediliyor.

    Çinli üreticiler arasında yeni rekabet alanı

    Chery'nin Kunpeng C-DM-O 2.0T hibrit sistemiyle donatılan Jetour Zongheng G700 modelinin 2025 yılında seri üretime geçmesinin ardından yüzde 45,5 termal verimlilik seviyesi bu sınıfta önemli bir referans noktası haline gelmişti.

    Öte yandan Geely kısa süre önce tanıttığı yeni i-HEV hibrit teknolojisinde yüzde 48,4 termal verimlilik elde ettiğini açıklayarak rekabeti bir adım daha ileri taşımıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç deri koltuk temizleme citroen c3 1.4 vti otomatik yorum megane 3 1.6 benzinli cs2 övgü botu ücretsiz kia cerato 1.6 crdi yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro V15
    Acer Nitro V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum